Kompany wordt in één klap best betaalde trainer in de Championship

Dinsdag, 14 juni 2022 om 14:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:34

Burnley heeft Vincent Kompany gepresenteerd als nieuwe manager. De Belg liet onlangs weten niet langer aan te zullen blijven als trainer van Anderlecht, waar zijn afscheid naar eigen zeggen met 'wederzijds respect en dankbaarheid' plaatsvond. De oefenmeester keerde in 2019 terug bij de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en zijn debuut maakte in het betaalde voetbal. Zijn aanstelling bij Burnley betekent een terugkeer in Engeland, daar hij als speler onder contract stond bij Manchester City.

Kompany keerde in de zomer van 2019 terug bij Anderlecht en werd bij aanvang van het seizoen 2020/21 aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Paars-Wit eindigde dat seizoen als nummer drie in de reguliere competitie achter Club Brugge en Royal Antwerp. Afgelopen seizoen werd opnieuw de derde plek bezet. "De club en de coach hebben samen het afgelopen seizoen geanalyseerd en de toekomstplannen besproken. Daarbij is gezamenlijk beslist om de wegen te laten scheiden. Dit gebeurt met veel wederzijds respect en dankbaarheid voor wat er samen bereikt werd", lichtte Anderlecht zijn afscheid toe.

Dinsdag werd de aanstelling van de voormalig mandekker wereldkundig gemaakt door Burnley. Transferexpert Fabrizio Romano meldde eerder al dat Burnley de belangrijkste kandidaat was. "Burnley is een historische Engelse club en het is een eer om benoemd te worden tot manager van het eerste elftal", aldus Kompany in een reactie op de website van de Premier League-degradant. “Ik kijk uit naar de uitdaging die voor mij ligt. Ik ben onder de indruk van de visie van de Raad van Bestuur, die aansluit bij mijn principes. Samen met de staf en de spelers gaan we aan de slag om een positief team te creëren dat wil strijden voor de fans."

Kompany wordt volgens Engelse media de best betaalde manager uit de Championship met een jaarsalaris van 2,9 miljoen euro. Burnley degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League door als nummer achttien te eindigen op drie punten achterstand van Leeds United. De kans is groot dat Kompany niet met Wout Weghorst te maken krijgt. De spits heeft een aanbieding ontvangen van Besiktas en lijkt geen trek te hebben in een avontuur op het tweede niveau in Engeland. Ook Erik Pieters staat onder contract bij The Clarets. Zijn verbintenis loopt eind deze maand af.