Overmars en Van Bommel maken interesse in Oranje-international kenbaar

Dinsdag, 14 juni 2022 om 13:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:03

Marc Overmars wil Vincent Janssen naar Royal Antwerp halen, meldt De Telegraaf op basis van bronnen rondom de Belgische club. Volgens het dagblad heeft de voormalig directeur voetbalzaken van Ajax zijn interesse in de Oranje-international kenbaar gemaakt. Janssen speelt momenteel bij CF Monterrey, waar hij een contract heeft tot medio 2024. Het is niet bekend wat de Mexicaanse club voor de spits hoopt te ontvangen. Een huurconstructie met optie tot koop behoort tot de mogelijkheden, zo klinkt het.

Janssen heeft naar verluidt over interesse niet te klagen. De spits werd in 2019 door Monterrey overgenomen van Tottenham Hotspur, waar hij amper aan spelen toe kwam. De Mexicaanse club betaalde negen miljoen euro voor Janssen. De Nederlander strijkt op jaarbasis zo'n twee miljoen euro op, waardoor het 'een duur dossier' wordt, schrijft De Telegraaf. Wat de aanvaller precies moet kosten is niet bekend, zijn transferwaarde wordt door Transfermarkt momenteel geschat op tweeënhalf miljoen euro. Mogelijk wordt die prijs omhoog gekrikt door Janssen's aanwezigheid bij Oranje.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De voormalig aanvalsleider van AZ en Almere City werd tot verbazing van velen bij de selectie ven het Nederlands elftal gehaald door Louis van Gaal. De bondscoach doet dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Wales voor het eerst deze interlandperiode een beroep op Janssen, zo liet hij maandag doorschemeren tijdens de persconferentie. De aanvaller maakt daarmee na vijf jaar zijn rentree in Oranje. Janssen sloot later aan bij het Nederlands elftal. Vorige week stapte hij in het huwelijksbootje met zijn geliefde, waardoor hij de interlands tegen België, Wales en Polen moest laten schieten.

Wil Janssen kans maken om mee te gaan naar het WK, dan lijkt het een vereiste dat hij actief is op de Europese velden om zich in de schijnwerpers te kunnen spelen bij Van Gaal. Naast Antwerp zijn er meer Belgische topclubs die hengelen naar de diensten van de centrumspits. De club van Marc Overmars en Mark van Bommel 'ondernam al de nodige stappen', aldus De Telegraaf. Naast Overmars en Van Bommel bestaat ook de volledige technische staf van Antwerp uit Nederlanders. John Stegeman, Andries Ulderink en Jürgen Dirkx fungeren als assistent-trainers.

Janssen heeft statistisch gezien geen grandioos seizoen doorgemaakt in Mexico en scoorde slechts 3 keer in 29 optredens voor Monterrey. Opvallend is dat de aanvaller twee van die drie goals maakte in zijn laatste twee wedstrijden. De spits geldt bij AZ, waar hij de meest succesvolle periode uit zijn carrière kende, nog altijd als de duurste uitgaande transfer met 22 miljoen euro. "Het gaat erom dat ik zo'n type spits wil zien in het Nederlands elftal", reageerde Van Gaal op het selecteren van Janssen. "De vorige keer dat hij in Oranje speelde heeft hij het heel goed ingevuld. Ik heb de laatste drie wedstrijden van hem in Mexico op beeld aanschouwd, en hij deed dingen, waarvan ik denk: ja, dat is een spits."