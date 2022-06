Van Gaal verwijst gebeten hond en ‘sta-in-de-weg’ van De Ligt naar tribune

Dinsdag, 14 juni 2022 om 12:23 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:46

Louis van Gaal zal dinsdagavond tegen Wales geen gebruik maken van Jurriën Timber en Nathan Aké. De bondscoach verwijst het duo basisspelers van de ogenschijnlijke A-keus naar de tribune. Timber en Aké verschenen zaterdag tegen Polen (2-2) nog aan het startsignaal; na dat duel moet met name eerstgenoemde het ontgelden van Van Gaal.

Van Gaal gaf voorafgaand aan de interlandperiode al aan zo veel mogelijk spelers in actie te willen zien. Alleen Kjell Scherpen en Vincent Janssen maakten nog geen minuten, van wie eerstgenoemde een noodgreep was vanwege de blessure van Tim Krul. Van Gaal verklapte al dat Janssen aan het startsignaal zou verschijnen dinsdag, evenals Matthijs de Ligt en Jasper Cillessen. De doelman van Valencia lijkt in het huidige keepersbestand - Justin Bijlow is nog niet fit genoeg voor deze interlandperiode - de nummer één van Oranje, maar moest tegen Polen verstek laten gaan vanwege een lichte blessure. Mark Flekken stond daarom onder de lat.

Door het passeren van Timber en Aké blijven er naast De Ligt nog drie opties over voor Van Gaal: Stefan De Vrij, Bruno Martins Indi en Jordan Teze. De Vrij speelde zaterdag ook al vanaf het eerste fluitsignaal en lijkt daarom tegen Wales op de bank te moeten beginnen. Verder lijkt ook tribuneklant van zaterdag Noa Lang zich te mogen opmaken voor een basisplaats. Memphis Depay krijgt vermoedelijk rust.

Van Gaal uitte na afloop van het gelijkspel tegen Polen zijn onvrede over het optreden van Timber. De keuzeheer verving hem na ruim een uur spelen door Teze, die eerder week in het heenduel met Wales (1-2 winst) door het ijs zakte. "Het ging allemaal veel te langzaam bij Timber", beoordeelde Van Gaal het optreden van de Ajacied. Hij ging dribbelen met de bal, terwijl hij gewoon de bal moet inleveren. Hij had een geweldige actie bij de 2-2? Nou, één actie is niet genoeg. Geloof mij nou. Je moet als team voetballen en dan moet je de opdracht uitvoeren die we samen afspreken. Dus je moet snel spelen. Ik vermoed gewoon dat Timber op zijn laatste benen loopt, want hij heeft dit het hele seizoen anders ingevuld.”