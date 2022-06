Tomasson definitief aan de slag als trainer van drievoudig Engels kampioen

Dinsdag, 14 juni 2022 om 11:12 • Laatste update: 11:18

Jon Dahl Tomasson is de nieuwe coach van Blackburn Rovers, zo meldt de club in een officieel statement op de website. De 49-jarige Deen tekent een contract tot en met 2025 en neemt Remy Reijnierse mee als assistent-trainer. De zestigjarige Nederlander was ook al assistent van Tomasson bij Malmö FF, waar ze samen de groepsfase van de Champions League wisten te halen. Beiden vertrokken vorig jaar na twee seizoenen bij de Zweedse club.

De oud-aanvaller laat weten erg blij te zijn met zijn nieuwe baan. “Na mijn vertrek bij Malmö was ik op zoek naar de juiste club voor een nieuw avontuur”, begint hij op de clubwebsite van Blackburn. “Maar na het spreken van de clubleiding had ik zo’n goed gevoel bij Blackburn Rovers dat ik wist dat ik mijn volgende stap als hoofdcoach had gevonden. Rovers is een mooie club met veel tradities en ambities.”

Ook Gregg Broughton, technisch directeur van de Championship-club, is een tevreden man na de aanstelling van Tomasson. “Als we kijken hoe wij de club willen opbouwen, hoe we willen spelen en hoe we spelers willen binnenhalen en zich laten ontwikkelen, dan id Jon echt de kandidaat die er bovenuit stak. Hij is een coach die aanvallend en agressief voetbal speelt, hij geeft jonge spelers een kans en bouwt ook aan een goede basis om hun talent nog meer te ontwikkelen”, aldus de bestuurder.

Tomasson, die in het verleden ook aan het roer stond bij Excelsior en Roda JC Kerkrade, was in zijn tijd als hoofdtrainer van Malmö zeer succesvol. De voormalig speler van onder meer Feyenoord werd er twee keer landskampioen en haalde afgelopen seizoen ook de groepsfase van de Champions League. Tomasson maakte zelf de beslissing om halverwege afgelopen seizoen de Zweden de rug toe te keren. Zijn nieuwe club eindigde afgelopen seizoen op de achtste plaats in de Championship. De club won drie keer de Premier League, maar de laatste keer dateert alweer uit 1995. In het seizoen 2011/2012 degradeerde de club naar de Championship; sindsdien is deze niet meer op het hoogste niveau teruggekeerd.