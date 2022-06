Lukaku lijkt droom te zien uiteenspatten: te veel beren op de weg

Dinsdag, 14 juni 2022 om 10:37 • Laatste update: 10:43

De overgang van Romelu Lukaku naar Internazionale wordt nog een erg complexe. De 29-jarige spits van Chelsea zou met een huurdeal terug naar Italië moeten komen, maar Inter ziet meer heil in transfervrije opties zoals Paulo Dybala. Volgens Kristof Terreur - journalist van Het Laatste Nieuws - is de wil van Lukaku om naar Milaan te vertrekken groter dan andersom. “Ik weet niet zeker of Inter net zo graag als Lukaku zelf wil dat hij terugkomt naar de club."

“Hij wil heel graag terug naar Italië, maar terugkomen naar Inter is niet makkelijk”, zegt Terreur in de podcast Euro Leagues van BBC Radio 5 Live. “De club heeft een heel klein budget, dus het wordt een erg moeilijke deal. Er zijn ook al foto’s opgedoken van de agent van Dybala die bij Inter naar binnen loopt en hem kan je transfervrij contracteren. Daarnaast hebben ze ook nog Lautaro Martinez, Edin Dzeko en Joaquín Correa rondlopen bij de club.”

De verhalen over een terugkeer van Lukaku op het oude nest onststonden afgelopen jaar, toen de aanvaller een interview gaf bij Sky Sports Italia waarin hij spijt betuigde van zijn vertrek bij Internazionale. Inter zou daarna zinspelen op een huurdeal met Chelsea voor de spits, maar beide clubs zijn daar nog niet uitgekomen. Volgens La Gazzetta dello Sport zou er al wel een mondeling akkoord zijn tussen Lukaku en Inter over een salaris van 7,5 miljoen euro per jaar. Dit is vijf miljoen euro minder dan de Belg nu opstrijkt bij de Londenaren. Inter lijkt nu echter toch terug te krabbelen.

Lukaku gold twee seizoenen lang als een van de smaakmakers van de Serie A. De bonkige spits speelde in Italië 72 wedstrijden waarin hij maar liefst 47 keer wist te scoren. Na twee jaar werd de Belg voor 115 miljoen euro verkocht aan Chelsea. Hier kon Lukaku de torenhoge verwachtingen niet waarmaken en belandde hij op de bank. De all-time top scorer van het Belgische nationale team wam in 26 Premier League-duels binnen de lijnen en wist daarin 8 keer te scoren.