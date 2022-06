'Nieuwe taaltest op handen: Luis Suárez biedt zichzelf aan bij Juventus’

Dinsdag, 14 juni 2022 om 09:58 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:02

Bijna twee jaar na de mislukte overstap van Luis Suárez naar Juventus heeft de 35-jarige aanvaller zich opnieuw bij de Oude Dame aangeboden, aldus La Gazzetta dello Sport. Suárez mag eind juni transfervrij vertrekken bij Atlético Madrid en wil graag op het hoogste niveau blijven voetballen met het oog op het WK in Qatar. De Uruguayaan kwam bij zijn eerste (verregaande) flirt met Juventus onder de loep van het Italiaanse Openbaar Ministerie te liggen, vanwege vermeende fraude bij een taaltoets.

De werkgever van Matthijs de Ligt zoekt een nieuwe optie voor in de voorhoede, daar Paulo Dybala, Álvaro Morata vertrekken en Moise Kean niet aan de verwachtingen voldoet. I Bianconeri hebben over Morata echter nog geen definitief uitsluitsel. Ondanks dat Juventus de koopoptie van 35 miljoen euro niet wil lichten, overweegt de club volgens transfermarktspecialist Gianluca Di Marzio een ruildeal met Kean. Anderszins komt Suárez in beeld, die de Italianen alleen een salarisvergoeding kost.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eind vorige week werd duidelijk dat ook Atalanta nadrukkelijk in de markt is voor de 132-voudig international (68 goals). Alleen het salaris van Suárez, die bij Atlético negen miljoen op jaarbasis opstreek, vormde vooralsnog een probleem. Atalanta hoopt de salariseisen van de goalgetter echter tegemoet te kunnen komen door de recente overname van de club.E en groep Amerikaanse investeerders (onder leiding van Stephan Pagliuca, mede-eigenaar van basketbalclub Boston Celtics) moet de nummer acht van het afgelopen Serie A-seizoen voorzien van de benodigde financiële injectie. Ondanks dat Atalanta komende jaargang geen Europees voetbal speelt lijkt deze er toch te gaan komen. Ook Aston Villa zou volgens The Telegraph een gooi willen doen naar de komst van Suárez.

Suárez tekende in augustus 2020 al een voorcontract bij Juventus, zo wist Il Corriere dell'Umbria in eind december van dat jaar te melden. De spits deed die onthulling tijdens een verhoor in Perugia. Men onderzocht de vermeende fraude van Suárez tijdens een taaltoets om een Italiaans paspoort te verkrijgen. De voormalig topscorer van de Eredivisie zou vooraf al inzage hebben gehad in de vragen en antwoorden. Professor Stefania Spina, die hem voorzag van de informatie, werd daarop voor acht maanden geschorst. Kort daarop tekende Suárez een contract bij Atlético.