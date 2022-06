‘Veer in de reet’ van Van Gaal doet Marciano Vink denken aan Nico Tagliafico

Dinsdag, 14 juni 2022 om 08:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:36

Marciano Vink kan zich niet voorstellen dat het inschikkelijke gedrag van Matthijs de Ligt rechtschapen is. De analist keek vol verbazing naar hoe de 22-jarige verdediger vertelde over de galavoorstelling van het Nederlands elftal tegen België (1-4), terwijl hij zelf op de bank begon. De Ligt zou volgens Vink moeten nagelbijten vanwege zijn benarde positie, die hem in combinatie met de opmerkingen van Louis van Gaal op een vergelijking met Nicolás Tagliafico komen te staan.

Na een discussie over Van Gaals breed uitgemeten opmerkingen over de faciliteiten in De Kuip, brengt Vink de kwestie-De Ligt bij Voetbalpraat ter sprake. "Wat ik wel heel interessant vond in die persconferentie is dat De Ligt op een gegeven moment aangaf dat hij heel tevreden was over de ontwikkelingen rondom het team en hoe fantastisch het er tegen België allemaal uitzag. Maar toen speelde hij helemaal niet. Zo sociaal ben je niet. Je bent verdediger van Juventus en wil spelen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Ligt verspreekt zich tijdens persconferentie: ‘Dat moet je niet zeggen’

Louis van Gaal kreeg maandag wederom de lachers op zijn hand toen Matthijs de Ligt volgens hem íéts te veel prijsgaf over de opstelling tegen Wales dinsdag. Lees artikel

Tafelgenoot Sjoerd Mossou gelooft echter in de oprechtheid van De Ligt. "Ik denk eerlijk gezegd dat hij het meent", aldus de journalist van het Algemeen Dagblad. "Hij kan echt de ideale prof spelen. Ik sprak hem nog even in Cardiff (toen De Ligt met de B-keus van Oranje met 1-2 van Wales won, red.) en toen gaf hij ook de hele tijd dit soort antwoorden." "Ja", countert Vink, "maar op een gegeven moment ben je niet meer de ideale schoonzoon, maar de prof die op het WK wil spelen. Als Jurriën Timber zijn draai heeft gevonden en opties biedt voor de bondscoach, dan kun je toch niet heppie de peppie op een persconferentie zitten vertellen hoe fantastisch de ontwikkeling van het team is? Dan hou je je toch op de vlakte? Hij kan zelfs met een kwinkslag nog aangeven dat hij graag in de basis wil staan."

Presentator Milan van Dongen haakt in, die denkt te weten waarom De Ligt zich zo bescheiden opstelde. "Twee minuten daarvoor had Van Gaal gezegd dat De Ligt zijn aanvoerder was en heel belangrijk was." Vink heeft direct een antwoord klaar. "Tagliafico was ook heel erg belangrijk en ook de aanvoerder", verwijst de analist naar de plotselinge reserverol van de Argentijn bij Ajax afgelopen seizoen. Trainer Erik ten Hag bleef echter lyrisch over zijn pupil. "Trainers zijn er ook wel een klein beetje voor om een bepaalde speler die in een verdomhoekje zit even een veer in de reet te stoppen", vindt Vink. Mossou rondt het topic af met een duidelijke slotsom: "In de huidige situatie is er gewoon altijd iemand de lul. Ik denk dat De Ligt zich dat wel realiseert."