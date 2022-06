‘Einde van een tijdperk dreigt: Xavi rekent niet meer op Gerard Piqué’

Dinsdag, 14 juni 2022 om 07:34 • Tom Rofekamp

Xavi heeft Gerard Piqué verteld dat hij hem niet meer nodig heeft, aldus Sport. De trainer van Barcelona twijfelt niet aan de kwaliteiten van zijn 35-jarige captain, maar kan niet genoeg op hem bouwen vanwege zijn fysieke problemen en gedrag buiten het veld. Piqué counterde het nieuws echter 'op zijn Piqué's': in plaats van toe te geven, reageerde de verdediger dat hij 'harder zou gaan trainen dan ooit' en veel van zijn schnabbels zou laten voor wat het is.

Piqué miste het voorbije seizoen twaalf duels vanwege blessureleed, terwijl Xavi wil kunnen rekenen op de fitheid van zijn spelers. Dat is echter niet het grootste issue voor de keuzeheer: hij heeft de meeste moeite met alle 'buitenschoolse activiteiten' van Piqué. Het jeugdproduct van de Catalanen raakte in april onder meer in opspraak vanwege zijn dubieuze betrokkenheid bij de deal om de Supercopa, die sinds 2020 in Saudi-Arabië wordt georganiseerd. Met de deal zou 40 miljoen euro per jaar gemoeid zijn, waarvan maar liefst 4 miljoen euro per annum naar Kosmos Holding wordt overgemaakt, een bedrijf dat Piqué in 2017 oprichtte.

Hoewel Xavi Piqué hierop nog publiekelijk verdedigde, lijkt de oefenmeester in privésferen toch klaar met de routinier. Xavi erkent echter zijn status als Barcelona-icoon en wil daarom voor een waardige exit zorgen, vergelijkbaar met die van Carles Puyol in 2014. De oud-verdediger verliet Barcelona onlangs een doorlopend contract vanwege aanhoudend blessureleed en kreeg een gedeelte van zijn resterende salaris mee. Piqué heeft bij de Catalanen nog een contract tot medio 2024 en krijgt sowieso nog zo'n 40 miljoen euro vanwege diverse salarisoffers die hij deed om Barcelona actief te kunnen houden op de transfermarkt.

Los Azulgrana kijken zowel in het binnenland als buitenland naar alternatieven voor Piqué. Waar Sport in hetzelfde stuk de naam van Jules Koundé (Sevilla) noemt, werd Barcelona de afgelopen tijd onder meer in verband gebracht met Matthijs de Ligt (Juventus), Andreas Christensen, César Azpilicueta en Marcos Alonso (allen Chelsea). Met name de interesse in de drie laatstgenoemden lijkt zeer concreet. Alonso en Christensen zouden volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano al persoonlijk akkoord zijn met Barcelona, terwijl Azpilicueta een tweejarig voorstel al geruime tijd in beraad heeft.