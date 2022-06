Romano en ED lijnrecht tegenover elkaar: De Jong peinst niet over Mexico

Dinsdag, 14 juni 2022 om 06:46 • Tom Rofekamp

De berichten dat Luuk de Jong in gesprek is met Deportivo Toluca over een transfer, kunnen volgens het Eindhovens Dagblad naar de prullenbak worden verwezen. De doorgaans betrouwbare transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde maandag dat de Mexicaanse middenmoter de onderhandelingen met Sevilla was gestart, maar de Brabantse krant kreeg ander nieuws te horen van het kamp-De Jong. Volgens de entourage van de 31-jarige spits is Toluca 'geen optie'.

De Mexicaanse sportzender TUDN meldde afgelopen week de interesse van Toluca in De Jong. De club zou willen 'stunten' met het aantrekken van een 'Europese topspits'. Toluca had zijn pijlen in eerste instantie gericht op Edinson Cavani, maar moest toezien hoe de Uruguayaan de voorkeur gaf in om Europa actief te blijven. Sevilla heeft naar verluidt een prijskaartje van circa vijf miljoen euro aan De Jong gehangen. AS voegde daaraan toe dat De Jong wenst een bruto jaarsalaris van ongeveer hetzelfde bedrag wenst te ontvangen.

Geen Mexicaanse gesprekken, luidt desgevraagd de reactie vanuit het kamp van Luuk de Jong op berichten elders. Naast PSV wil #Toluca hem graag inlijven. Berichten dat de Mexicanen dichtbij een handtekening zijn, worden dus niet bevestigd. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 13, 2022

Het Eindhovens Dagblad deed echter navraag bij de vertegenwoordigers van De Jong, die de geruchten naar het rijk der fabelen verwezen. Loek zou een overstap naar Toluca niet zien zitten, waardoor PSV nog mag hopen op zijn komst. De Eindhovenaren hebben hun voormalige aanvalsleider tot transfertarget nummer één gebombardeerd deze zomer en zijn bereid daarvoor diep in de buidel te tasten. Er moet ongetwijfeld een nieuwe centrumspits bijkomen, daar Eran Zahavi transfervrij vetrekt.

De Jong, die tussen 2014 en 2019 al actief was in Brabant en in die periode goed was voor 112 treffers in 2014 optredens, speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Barcelona. Hij werd gehuurd van Sevilla, dat in de zomer van 2019 nog circa 12,5 miljoen euro betaalde aan PSV om hem over te nemen. Op 30 juni keert De Jong terug bij zijn eigenlijke wergever, waar zijn contract volgend jaar zomer afloopt. Vooralsnog zijn beide partijen het niet eens geworden over een contractverlenging. Met het oog op het WK in Qatar is het voor De Jong het belangrijkst om veel speelminuten te krijgen.