‘Herenakkoord met Ten Hag biedt Ajax houvast over Timber en Antony’

Dinsdag, 14 juni 2022 om 00:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:04

Ajax verzet zich momenteel met hand en tand tegen de koopwoede van Manchester United en heeft daarbij een kleine troef in handen, weet The Times. Erik ten Hag beloofde vlak voor zijn vertrek uit Amsterdam plechtig om Ajax 'niet leeg te zullen roven'. Er zijn echter geen concrete afspraken gemaakt, zoals Ten Hag eerder ook publiekelijk zei, en het staat de nieuwe manager van Manchester United dan ook vrij om te gaan voor Jurriën Timber en Antony, zoals nu het geval lijkt.

De kans is echter klein dat Ten Hag daadwerkelijk beide Ajacieden zal verwelkomen op Old Trafford. United meldde zich enkele weken geleden officieel in Amsterdam voor Timber en merkte Antony zeer recent eveneens aan als concreet doelwit, zo werd maandag gemeld door onder meer Fabrizio Romano. In het geval van Antony is de belangstelling weliswaar oprecht, maar Ajax is nog niet op de hoogte gesteld en van een bod is al helemaal geen sprake.

Een eventuele transfer van de Braziliaan is dan ook nog ver weg, temeer omdat Ajax gezien zijn tot medio 2025 doorlopende contract een sterke concurrentiepositie heeft. De verwachting is dat de kampioen van de Eredivisie de vraagprijs vaststelt rond de 60 miljoen euro, waarmee een transfer naar Manchester United verder uit zicht zou raken. De Engelsen werken deze zomer met een budget van rond de 140 miljoen euro en zouden Antony dus kunnen betalen, maar willen het liefst het halve elftal verversen.

Ten Hag zet in op versterkingen in elke linie en beschouwt Frenkie de Jong als bekend als zijn hoofddoelwit. De middenvelder van Barcelona kost naar verwachting minstens 80 miljoen euro en zou weinig ruimte laten voor andere dure aankopen. De Jong staat inmiddels open voor een transfer naar het noorden van Engeland, maar de gesprekken tussen United en Barça verlopen stroef, voegt The Times toe. The Red Devils willen in elk geval niet 'te veel' betalen en zijn bereid te kijken naar alternatieven.