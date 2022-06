Vink haalt ‘klinkklare onzin’ van Van Gaal over Timber door gehaktmolen

Maandag, 13 juni 2022 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:32

Marciano Vink is absoluut niet te spreken over de manier waarop Louis van Gaal zaterdag omging met Jurriën Timber. De analist van ESPN hekelt de harde woorden van de bondscoach van het Nederlands elftal, die Timber na zijn optreden tegen Polen (2-2) openlijk bekritiseerde. "Totaal onterecht", aldus Vink bij Voetbalpraat.

Van Gaal vindt dat Timber in de Nations League-wedstrijd te veel liep met de bal, maar volgens Vink is dat 'klinkklare onzin'. "Als tegenstanders als Polen de hele wedstrijd een mannetje zetten op Frenkie de Jong, zoals nu met die Piotr Zielinski, moeten er anderen opstaan in de opbouw bij Oranje", legt Vink uit. "Nou, Timber heeft bij Ajax bewezen dat hij het die rol ook heel goed aankan. Hij kan ook het middenveld inschuiven."

Timber probeerde dat ook, maar niet tot tevredenheid van zijn coach. "De kritiek van Van Gaal was dat hij niet met de bal moet lopen: 'Hij moet gewoon afspelen'", memoreert Vink. "Maar als hij wat langer aan de bal is en spelers naar zich toe lokt, dan komen er anderen vrij. Dan gaat het erom: hoe vrij willen die anderen eigenlijk lopen? Dáár moet je dan boos op worden, of in ieder geval je stempel op drukken."

Van Gaal zei ook dat Timber niet speelde zoals hij hem bij Ajax heeft zien doen en concludeerde dat de centrumverdediger 'moe' is. "Dat moet je niet zeggen, stuur hem dan op vakantie", reageert Vink. "Zeg dan: 'Wij zien dat je moe bent. We weten wat je kunt en pak lekker je vakantie', als je vindt dat iemand moe is. Nu kreeg hij de wind van voren omdat hij vond dat hij te lang met de bal liep. Dat vond ik klinkklare onzin. Als je belangrijkste opbouwer, Frenkie, wordt vastgezet, moeten er anderen opstaan. Die andere twee verdedigers doen het niet, dat Timber probeert iets te creëren vind ik niet eens zo'n slechte gedachte."