Marokko verzekert zich binnen vier dagen van ideale uitgangspositie

Maandag, 13 juni 2022 om 23:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:47

Marokko heeft zich in een kleine week tijd een riante uitgangspositie verschaft als het gaat om kwalificatie voor de Afrika Cup. De ploeg van bondscoach Vahid Halilhodzic voldeed maandag zonder groots te spelen aan de verwachtingen door de uitwedstrijd, die door omstandigheden werd gespeeld in het Marokkaanse Casablanca, tegen Liberia te winnen: 0-2. Marokko heeft na de eerdere zege tegen Zuid-Afrika (2-1) zes punten uit twee duels en gaat aan kop in Groep K. Door de uitsluiting van Zimbabwe zitten slechts drie landen in de poule, waarvan er twee doorgaan naar de eindronde.

Met Zakaria Aboukhlal zit er één Eredivisionist bij de Marokkaanse selectie. De aanvaller van AZ kwam voor het eerst deze interlandperiode van de bank en mocht een klein half uur spelen. Tarik Tissoudali moest het doen met een kortere invalbeurt. Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui stelden zich onlangs weer beschikbaar, maar zijn deze periode nog afwezig.

Marokko was vanaf het startsignaal de baas over Liberia, dat er in de eerste helft wel goed in slaagde om de tegenstander weg te houden bij het doel. Marokko schoot voor rust zelfs niet één keer op doel, maar bracht daar in de tweede helft snel verandering in. Amine Harit, eveneens terug bij Marokko, werd in minuut 55 onreglementair naar het gras gebracht, waarna Faycal Fajr de gegeven strafschop benutte: 0-1. Marokko maakte het één minuut later direct af door te profiteren van balverlies van Liberia. Youssef En-Nesyri stond aan het eind van de counter: 0-2.