Inbrengen van dansende doelman pakt goed uit: Australië grijpt WK-ticket

Maandag, 13 juni 2022 om 23:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:15

Australië heeft zich maandagavond verzekerd van deelname aan het WK in Qatar. De Aussies wonnen tegen Peru aan het eind van een spannende, maar kwalitatief niet hoogstaande play-offwedstrijd (0-0) de penaltyserie: 5-4 in strafschoppen. Bij Australië werd de zeer gelouterde doelman Matthew Ryan diep in de verlenging gewisseld, om zo met de minder bekende Andrew Redmayne de penaltyserie in te gaan. Laatstgenoemde danst bij iedere strafschop op zijn doellijn en werd de held door de beslissende van Alex Valera te keren.

Het cruciale karakter van de wedstrijd, die maandagavond werd gespeeld in een van de gloednieuwe stadions in Qatar, kwam vooraf naar voren in een beslissing van de Peruviaanse president Pedro Castillo. De overheid van het Zuid-Amerikaanse land besloot een nationale feestdag in het leven te roepen, om zo iedereen de kans te geven Peru op afstand te steunen. 4,1 miljoen werknemers in de particuliere sector en 1,6 miljoen in de publieke sector legden hun werkzaamheden voor een dag stil.



Beide teams stonden zichtbaar onder hoogspanning en wisten in de eerste helft nauwelijks fatsoenlijke kansen bij elkaar te spelen. Na rust werd dat al iets beter. Ook werden de teams wat feller en ontstonden er kleine opstootjes. In minuut 66 dachten the Socceroos aan een penalty toen een voorzet van Martin Boyle werd geblokt met de arm. De Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic wilde echter niets van het voorval weten. Ook de VAR greep niet in.



In het laatste kwart ging Peru wat meer naar voren drukken waardoor de ruimtes aan beide kanten groter werden. Een schot van Christian Cueva vloog net langs de linkerpaal. Twee minuten voor het fluitsignaal leek Ajdin Hrustic de winnende te gaan maken. De ex-middenvelder van FC Groningen schoot de bal randje zestien richting het Peruviaanse doel. Zijn poging werd echter op knappe wijze gekeerd door keeper Pedro Gallese, die in de MLS actief is voor Orlando City. Ook een tweede appel voor een Australische penalty werd in blessuretijd weggewoven door Vincic. Daardoor konden de teams zich gaan opmaken voor de verlenging.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de verlenging zette Peru alles op alles om een strafschoppenserie te voorkomen. Edison Flores miste al in de eerste helft van de extra tijd een goede kans en kwam na de korte rust nog dichter bij met een kopbal op de paal. Australië overleefde het tot aan de penalty's en baarde opzien door de keeperswissel in de laatste minuut, die dus goed uitpakte.