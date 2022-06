Fortuna Sittard werkt aan superstunt en wil Burak Yilmaz inlijven

Maandag, 13 juni 2022 om 22:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:00

Fortuna Sittard hoopt met het binnenhalen van Burak Yilmaz een superstunt te voltooien, zo meldt Voetbal International. De Limburgers jagen serieus op de handtekening van de 36-jarige Turk, die transfervrij vertrekt bij Lille OSC. De kans van slagen is echter onduidelijk, zo voegt het weekblad toe.

Fortuna is sinds 2016 eigendom van de Turkse zakenman Özgür Gün, die zijn bekende landgenoot dus naar Sittard wil halen. Yilmaz was tot voor kort nog de aanvalsleider van het Turkse nationale elftal, maar nam na de uitschakeling in de strijd om een WK-ticket afscheid. De uitschakeling konden de Turken niet wijten aan Yilmaz, die volop scoorde en vorig jaar onder meer een hattrick maakte tegen Oranje (2-4). De aanvaller strandde op 31 goals in 77 interlands.

In clubverband speelde Yilmaz de laatste twee jaar voor Lille, waarmee hij in 2021 verrassend landskampioen werd. Met 16 competitiegoals en 5 assists had Yilmaz daar een groot aandeel in, maar het afgelopen seizoen kwam er zand in de motor: slechts 4 goals en 3 assists in 31 Ligue 1-duels. In totaal kwam Yilmaz tot 25 goals en 10 assists in 73 duels voor de Franse topclub. Zijn meest succesvolle periode kende Yilmaz tussen 2012 en 2016 bij Galatasaray. Hij speelde ook voor onder meer Besiktas en Trabzonspor.