Frankrijk blijft schutteren en kan nu al streep zetten door Final Four

Maandag, 13 juni 2022 om 22:35 • Wessel Antes • Laatste update: 23:00

Frankrijk kan zijn status als titelhouder in de Nations League niet langer verdedigen. De ploeg van Didier Deschamps zette tegen Kroatië zijn dramatische vorm door en werd door een penalty van Luka Modric met 0-1 geklopt. Een eerste plek in Groep 1, die recht geeft op het Final Four-toernooi, zit er nu al niet meer in voor de topfavoriet van de poule, die met slechts twee punten uit vier duels kansloos onderaan staat. Denemarken greep de koppositie met een 2-0 zege tegen Oostenrijk, Kroatië heeft als runner-up twee punten minder dan de Denen.

Het hoofdgerecht in groep 1 van League A speelde zich af in het Stade de France. Al was het veld in Parijs vanwege de hitte de afgelopen dagen niet in perfecte staat. De Kroaten begonnen fel aan de wedstrijd. Al na vijf minuten ging de bal op de stip. Na een Kroatische corner ging Ibrahima Konaté op klunzige wijze in de fout. De verdediger van Liverpool tikte Ante Budimir op de hak. De Osasuna-spits maakte hier gretig gebruik van en ging naar de grond. De penalty werd genomen door Luka Modric en even leek het erop dat Milan-keeper Mike Maignan de bal uit het doel kon tikken. Het leer verdween echter via zijn hand in de linkerhoek. Zo kwam Kroatië verrassend op voorsprong.

Al in de eerste helft werd duidelijk dat Frankzijk zichzelf niet was maandagavond. De automatismes ontbraken en les Bleus wisten amper kansen te creëren. De Kroatische verdediging hield vrij gemakkelijk stand. Pas in de tweede helft kreeg Frankrijk na 55 minuten een echt grote kans. Sterspeler Kylian Mbappé werd even niet goed gedekt en kon de bal randje zestien richting het doel schieten. Zijn poging vloog echter naast de linkerpaal. Bij zijn volgende kans was het keeper Ivica Ivusic die goed redding bracht op een hard schot.

In de laatste fase probeerde Frankrijk nog te drukken richting de Kroatische zestien, maar dat bleek tevergeefs. Vooral de voorhoede kon amper een vuist maken en zo bleef Kroatië vrijwel moeiteloos overeind in Parijs. Door dit resultaat is Frankrijk uitgeschakeld in de Nations League. De druk op Didier Deschamps zal de komende dagen flink toenemen.

Denemarken - Oostenrijk 2-0

Denemarken heeft net als de heenwedstrijd in Wenen, ook in eigen huis gewonnen van Oostenrijk. De ploeg van Kasper Hjulmand was ditmaal veel sterker dan de Oostenrijkers en wist met een 2-0 overwinning de drie punten veilig te stellen. Bij de Denen begon Christian Eriksen op de bank in tegenstelling tot de laatste wedstrijden, toen hij in de basis startte. Bij Oostenrijk stond aanvoerder David Alaba niet in de basiself vanwege een blessure die hij opliep in de wedstrijd tegen Frankrijk.

Na een sterk begin was het voor de Denen in de 21e minuut al raak, toen Jonas Wind een voorzet van Joakim Maehle van dichtbij het Oostenrijkse doel in kon schuiven. Daarna bleef Denemarken een hoge druk houden en maakte de uitstekend spelende Andreas Skov Olsen op aangeven van Wind ook de 2-0 voor de thuisploeg. Na rust leek Denemarken de voet van het gas te halen en liet het de Oostenrijkers iets meer op Deense helft komen. Uiteindelijk creëert het team van Ralf Ragnick niet veel kansen meer en houdt de thuisploeg tot het eindsignaal de nul. De Denen blijven hierdoor aan kop in groep 1 van League A met twee punten voorsprong op Kroatië.