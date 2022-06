Weghorst hoeft alleen krabbel te zetten voor bedrag van 2,7 miljoen euro

Maandag, 13 juni 2022 om 21:24 • Laatste update: 21:50

Wout Weghorst kan voor een salaris van 2,7 miljoen euro aan de slag bij Besiktas, zo weten Turkse media. Voorzitter Ahmet Nur Çebi bevestigt tegenover Sporx dat de Turkse topclub in principe akkoord is met de 29-jarige spits van Burnley. Weghorst heeft nu het laatste woord over de eventuele verhuurperiode in Turkije. "Hij zal ons woensdag informeren over zijn beslissing", aldus de voorzitter van Besiktas.

Weghorst is persoonlijk al rond over de voorwaarden bij Besiktas, dat geen huursom hoeft te betalen. “Prioriteit nummer een voor de spitspositie is Wout Weghorst”, zegt Nur Çebi tegenover Sportx. “Hij zal na de interlandperiode een beslissing maken met zijn familie.” Mocht Weghorst toch niet komen, dan schakelt Besiktas over naar Alexander Sörloth. De 26-jarige spits was al eerder succesvol in Turkije bij Trabzonspor, waar de voormalig aanvaller van FC Groningen 33 goals maakte in 49 wedstrijden.

Weghorst heeft met Burnley van tevoren afgesproken dat hij bij een degradatie van de Engelse club mag vertrekken. “We hebben van tevoren duidelijk afgesproken dat ik niet in de Championship ga spelen”, zegt de spits tegenover Voetbal International. “Een half jaar geleden wist ik natuurlijk wat de situatie bij Burnley was. Maar voor komend seizoen is het belangrijk dat ik op een hoog niveau kan presteren, ook met het oog op het WK in Qatar.”

De aanvalsleider kwam afgelopen seizoen in de winterstop over van VFL Wolfsburg. De Nederlander speelde twintig wedstrijden in het shirt van Burnley. Met twee goals en drie assists wist hij niet direct te overtuigen en kon hij ook niet voorkomen dat Burnley degradeerde naar de Championship. Ze eindigden op de achttiende plaats met drie punten achterstand op nummer zeventien Leeds United.