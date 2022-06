Ongelooflijk groot niveauverschil in Afrika Cup-kwalificatie: 10-0

Maandag, 13 juni 2022 om 20:30 • Laatste update: 21:11

Nigeria heeft maandag een absolute monsterscore neergezet in de kwalificatie voor de Afrika Cup. Op neutraal terrein in Marokko werd tegen het eilandje Sao Tomé en Principe 10-0 voor de Nigerianen. De tienklapper is voor het West-Afrikaanse land direct de grootste overwinning uit zijn voetbalgeschiedenis (na een 10-1 zege tegen Benin uit 1959). Cyriel Dessers bleef overigens de hele wedstrijd op de bank bij Nigeria.

Victor Osimhen wist vier keer te scoren en maakte zo zijn eerste hattrick (en vierklapper) voor het Afrikaanse land. Voor de ster van Napoli was dit zijn eerste hattrick in het shirt van Nigeria. De 23-jarige spits staat nu op 15 goals in 23 wedstrijden voor zijn thuisland. Naast Osimhen stonden onder anderen Emmanuel Dennis (Watford) en Adama Lookman op het scoreformulier. Lookman speelde vorig jaar op huurbasis voor Leicester City.

De ploeg van Jose Peseiro wist zich niet te plaatsen voor het aankomende WK in Qatar, maar ze zijn nu met twee overwinningen goed begonnen in de kwalificatie voor de Afrika Cup van 2023. Sao Tomé staat op de Fifa wereldranglijst op de 183e plek en verloren ook de eerste wedstrijd in de poule met 5-1 van Guinnee-Bissau. Dessers maakte onlangs in een oefeninterland tegen Mexico zijn basisdebuut, maar zag zijn speelkansen verkleind worden door de terugkeer bij de selectie van steraanvallers als Osimhen.