Arsenal heeft eerste Braziliaanse transfertarget voor deze zomer binnen

Maandag, 13 juni 2022 om 19:50 • Laatste update: 20:07

Arsenal heeft zich versterkt met de negentienjarige Marquinhos, zo bevestigen the Gunners. De Braziliaanse aanvaller komt over van São Paulo en levert die club 3,5 miljoen euro op. Arsenal zal hopen op een vergelijkbaar succes met Marquinhos als eerder met Martinelli, die drie jaar geleden eveneens voor een relatief kleine som uit Brazilië werd opgepikt en zich opwerkte tot basiskracht.

Marquinhos zal in de komende weken van Brazilië naar Londen afreizen om zich aan te sluiten bij zijn teamgenoten in voorbereiding op het aankomende seizoen. De jonge rechterspits speelde afgelopen seizoen zeventien wedstrijden voor São Paulo, waarin hij vier keer wist te scoren. Hij speelde ook meerdere wedstrijden voor Brazilië Onder 17 en Onder 16. Marquinhos speelt graag als rechtsbuiten, maar kan ook als spits of als linksbuiten uit de voeten.

Edu, technisch directeur van Arsenal, is blij met de komst van Marquinhos naar Londen. “We zijn erg blij dat we zijn transfer van São Paulo hebben afgerond, want Marquinhos is een speler die we al heel lang volgen”, vertelt de eveneens Braziliaanse bestuurder op de website van Arsenal. “Hij is een speler voor de toekomst, want met zijn negentien jaar is hij nog erg jong. Wij kijken er naar uit dat Marquinhos met ons de voorbereiding gaat meedoen, hij hier zijn thuis gaat vinden en dat hij door blijft gaan met groeien en zichzelf ontwikkelen.”

Als het aan Arsenal ligt is Marquinhos niet de enige Braziliaanse aanvaller die de club deze zomer komt versterken. Volgens verschillende Engelse bronnen wordt Gabriel Jesus gezien als een belangrijk doelwit voor aankomende zomer. De spits wil namelijk vertrekken bij Manchester City nu de club Erling Braut Haaland heeft aangetrokken. De gesprekken tussen Arsenal en Jesus zijn ook al begonnen. Ook stadgenoot Chelsea is geïnteresseerd in de diensten van de Braziliaan.