Jack’s: Wint Oranje ook 10e duel op rij van Wales? Pak nu 30x je inzet!

Maandag, 13 juni 2022 om 20:12

Voor de spelers van het Nederlands elftal lonkt nu echt de zomervakantie, al wacht dinsdagavond eerst nog de thuiswedstrijd tegen Wales in de Rotterdamse Kuip. Bondscoach Louis van Gaal zag zijn elftal vorige week woensdag in extremis winnen in Cardiff (1-2), met Wout Weghorst als matchwinner in blessuretijd. Een voorbeschouwing op de vierde wedstrijd van Oranje in de groepsfase van de Nations League met Jack's Casino & Sports.

Oranje liep zaterdag voor het eerst tegen puntenverlies aan in de Nations League. Het had heel anders kunnen zijn, ware het niet dat Memphis Depay kort voor het einde, en bij een 2-2 tussenstand, een strafschop miste tegen Polen. Desondanks staat het Nederlands elftal nog steeds bovenaan in groep 4 van League A, met zeven punten uit drie duels. Voor Oranje zaak om met een zege aan de zomerstop te beginnen, voordat de Nations League wordt hervat in september met wedstrijden tegen Polen en België.

Wales wacht nog steeds op de eerste overwinning in de Nations League. Na nederlagen tegen Polen (2-1) en Nederland (1-2) werd zaterdag op eigen veld het eerste punt in de wacht gesleept. België leek er met de volle buit vandoor te gaan in het Cardiff City Stadium, maar Brennan Johnson redde een punt met nog vier minuten te spelen. De focus ligt nu op het weerzien met het Nederlands elftal, een traditioneel zeer lastige tegenstander. Oranje won namelijk alle negen eerder confrontaties met Wales. De laatste ontmoeting in Rotterdam dateert uit 2008, toen Nederland met 2-0 zegevierde in De Kuip.

