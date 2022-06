Ajax heeft goede papieren voor gewenst nieuw contract: ‘Dit is mijn club’

Maandag, 13 juni 2022 om 20:09 • Wessel Antes • Laatste update: 20:16

Nu Ryan Gravenberch definitief de overstap maakt naar Bayern München hoopt zijn boezemvriend Kenneth Taylor het gat op te vullen op het middenveld van Ajax. Komend seizoen wil de twintigjarige Taylor echt doorbreken bij de Amsterdammers. Zijn contract loopt nog tot medio 2024, maar de club gaat graag nog langer met hem door. In gesprek met het Algemeen Dagblad laat Taylor zijn licht schijnen over zijn contractsituatie.

“Voor mij is het simpel”, zegt Taylor. “Ajax is mijn club. Het liefst blijf ik bij Ajax. Ik heb elf jaar keihard gewerkt om hier te komen. Hier wil ik volledig doorbreken.” Dit seizoen mocht hij steeds vaker ruiken aan minuten in Ajax 1. In negentien officiële wedstrijden gaf Taylor vijf assists. Daarnaast wist hij twee keer te scoren. Erik ten Hag wilde hem aanvankelijk verhuren in de winterstop, maar Taylor wilde blijven om te vechten voor zijn kans. Richting het einde van het seizoen kwam zijn naam steeds vaker voor op het wedstrijdformulier en had hij enkele basisplaatsen op rij.

Taylor blijft hongerig en wil meer. “Ik heb meer basisplaatsen nodig om de volgende stap in mijn ontwikkeling te maken. Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar weten ook dat ik daarom wil spelen. Ik voel me klaar om een plek op het middenveld in te nemen.” Alfred Schreuder nam al contact met hem op. “Hij zei dat hij me er graag bij wil houden. Dat geeft me een goed gevoel. De boodschap was vooral dat ik de lijn van eind vorig seizoen door moet trekken. Dan komt het hopelijk goed.”

Momenteel geniet Taylor van zijn vakantie, nadat hij zich vorige week met Jong Oranje kwalificeerde voor het EK. Op 6 juli moet hij zich weer officieel melden op De Toekomst. De middenvelder heeft voor zichzelf besloten eerder te beginnen. “Ik ben even in Griekenland geweest en ga nog een paar dagen naar Spanje. Als ik terugkom, ga ik vast met de looptrainer aan de slag. Dat doe ik elk jaar. Waarom? Ik hou niet van stilzitten. Dat is voor mijn lichaam ook niet goed. En ik wil me zo goed en zo snel mogelijk laten zien aan de nieuwe trainer.”