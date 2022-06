AZ vindt vervangende hoofdsponsor voor AFAS in online gokwereld

Maandag, 13 juni 2022 om 19:23

AZ heeft met Kansino een vervangende hoofdsponsor voor AFAS gestrikt, zo maakt de Alkmaarse club bekend via zijn eigen kanalen. Kansino is daarmee het eerste online casino dat shirtsponsor wordt in de Eredivisie. Daarmee zal AFAS Software na twaalf jaar hun plekje op het Alkmaarse shirt inleveren. Het softwarebedrijf blijft wel actief als naamgever van het stadion van AZ.

De komende vier seizoenen zal Kansino op de borst van de AZ-spelers staan. Het bedrijf richt zich in Nederland op kansspelen die mensen in een online omgeving kunnen spelen. Kansino behoort tot de eerste groep in Nederland die van de overheid een vergunning heeft verkregen voor online kansspelen. Kansino zal volgens AZ meehelpen aan de maatschappelijke doelstellingen van de club. Hiervoor wordt de zogenoemde ‘Alkmaar Zaanstreek Foundation’ opgericht. De naam van de foundation komt ook op de wedstrijdshirts uit de fanshop voor alle kopers onder de achttien jaar.

Klas Winberg, directeur van het moederbedrijf van Kansino, is erg verguld met de samenwerking. "We zijn enorm enthousiast over het aangaan van een meerjarige overeenkomst”, zegt Winberg op de site van de club. “AZ is een club vol talent op alle niveaus en een organisatie waar we trots op zijn om ons mee te associëren. Dit is een samenwerking tussen twee organisaties die de top uitdagen binnen onze eigen vakgebieden. Samen geloven we dat we elkaar kunnen helpen om verder door te breken.”

Ook Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ, is er van overtuigd dat deze samenwerking voor beide partijen een mooie stap is. “Kansino is een modern en ambitieus bedrijf, dat net als wij enorm gemotiveerd is om flink door te blijven groeien”, zegt de bestuurder van de Alkmaarders. “Deze samenwerking legt een solide basis voor de toekomst en geeft AZ de ruimte om weer een stap te zetten in haar ambities. Met de foundation kunnen we meerdere maatschappelijke doelen ondersteunen. Welke initiatieven we hiervoor op het oog hebben zullen we binnenkort presenteren.’’