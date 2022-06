Ingrijpende corona-erfenis wordt permanent in internationaal voetbal

Maandag, 13 juni 2022 om 18:49 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:57

De internationale spelregelcommissie van het voetbal (IFAB) heeft tijdens het jaarlijkse congres besloten dat teams permanent vijf wissels per wedstrijd mogen blijven doorvoeren. De regel bestond sinds het uitbreken van de coronacrisis om de gezondheid van de spelers de hand boven het hoofd te houden. De IFAB verlengde deze al meermaals en heeft nu op aanraden van de algemene vergadering (waaronder FIFA-preses Gianni Infantino) in Qatar er besloten een definitief karakter aan te geven.

De IFAB voerde de tijdelijke wijziging van het internationale spelreglement in eerste instantie door om de gezondheid van spelers, die het seizoen 2019/20 vanwege de coronapandemie uit moesten spelen, te waarborgen. Vanwege de warme weersomstandigheden en de vele wedstrijden kort op elkaar besloot de IFAB om teams de mogelijkheid te bieden om vijf wissels toe te passen. Nationale bonden mochten echter zelf beslissen of ze de regel invoerden of niet. De KNVB ging hierin mee, net als zo'n tien andere bonden. Eén van de competities waar de regel nog niet werd doorgevoerd was de Premier League. De Engelse bond (FA) gaat vanaf komend seizoen echter ook overstag.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De regel blijft nog altijd op dezelfde manier werken. Om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt, moeten de vijf wissels worden doorgevoerd tijdens maximaal drie wisselmomenten. Naast de drie wisselmomenten mag er ook tijdens de rust worden gewisseld. Bij een eventuele verlenging mag ieder team een extra wissel toepassen, ook als een team al vijf keer gewisseld heeft.

Daarnaast verlengt de IFAB ook de proef met spelers die mogelijk een hersenschudding hebben opgelopen. Zij mogen gewisseld worden zonder dat dat ten koste gaat van 'het wisselbudget'. De spelregelcommissie besloot tevens dat er voortaan 15 in plaats van 12 reserves op het wedstrijdformulier mogen worden gezet en bediscussieerde alternatieven voor de buitenspelregel en de technische hulpmiddelen van de arbitrage. Ook de bescherming van scheidsrechters met bodycams werd besproken.