Stuttgart krijgt lelijk nieuws: basiskracht riskeert 15 jaar cel na verkrachting

Maandag, 13 juni 2022 om 17:42

Atakan Karazor zit op dit moment vast in de cel op Ibiza. De middenvelder van VfB Stuttgart zou in de nacht van woensdag op donderdag samen met een vriend een achttienjarig meisje hebben verkracht. Karazor zal de rechtszaak in de gevangenis moeten afwachten en mag dus ook niet op borgtocht vrij. In Spanje kunnen de straffen voor verkrachting oplopen tot vijftien jaar celstraf.

In een statement op de club website reageert de Stuttgart op het voorval op het Spaanse eiland. “Karazor is gearresteerd tijdens zijn vakantie op Ibiza. Hij ontkent elke vorm van betrokkenheid bij criminele activiteiten. De club staat in nauw contact met zijn advocaten. Zo lang het onderzoek nog loopt kunnen wij verder geen uitspraken doen over de zaak. Wij hopen hierbij op jullie begrip”, luidt het statement. Volgens verschillende Duitse bronnen zit de middenvelder vast vanwege het verkrachten van een achttienjarig meisje. Zij heeft aangifte gedaan en ligt nu in het ziekenhuis. Na de aangifte is Karazor op zaterdagochtend aangehouden.

In Spanje zijn de straffen voor verkrachting zeer streng. Aanranding wordt in het land gezien als verkrachting en of het slachtoffer wel of niet terugvecht uit angst is niet van belang. Zowel Karazor als zijn vriend zit op dit moment in voorarrest in afwachting van het proces. Dit proces kan tot een jaar duren en het duo mag de gevangenis niet op borgtocht verlaten. Mochten er DNA-sporen of verwondingen bij het meisje gevonden worden, dan riskeren de heren een celstraf die kan oplopen tot vijftien jaar.

Afgelopen seizoen speelde Karazor 24 Bundesliga-wedstrijden voor Stuttgart, waarin hij 23 maal aan het startsignaal verscheen. De defensieve middenvelder kwam in 2019 over van Hollstein Kiel. In totaal speelde de Duitser 69 wedstrijden voor die Roten waarin hij twee keer wist te scoren. Stuttgart wist zich afgelopen seizoen ternauwernood te handhaven in de Bundesliga. Ze werden vijftiende, nadat ze een jaar eerder gepromoveerd waren naar het hoogste niveau.