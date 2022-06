Ten Hag probeerde Gravenberch voor de neus van Bayern weg te kapen

Maandag, 13 juni 2022 om 17:05 • Tom Rofekamp

Erik ten Hag heeft Ryan Gravenberch geprobeerd mee te nemen naar Manchester United, zo onthult de middenvelder in De Telegraaf. De twintigjarige middenvelder tekende afgelopen weekend een contract bij Bayern München, wat hem tot medio 2027 aan der Rekordmeister verbindt. Als het aan zijn voormalig manager bij Ajax Ten Hag had gelegen, had Gravenberch komend seizoen in een ander rood tenue gespeeld. Voor de jongeling zelf was United echter nooit een optie.

In een uitgebreid interview met De Telegraaf blikt Gravenberch terug op zijn tijd bij Ajax, waarbij Ten Hag kort ter sprake stond. De manager onder wie de tienvoudig Oranje-international zijn debuut voor Ajax 1 maakte wilde hem graag aan zijn selectie toevoegen in Manchester, maar was late to the party."Manchester United is een heel grote en mooie club", vindt Gravenberch wel, "maar ik had al zo'n goed gevoel bij Bayern en ik had mijn woord gegeven."

Gravenberch is een van de talloze (ex-)Ajacieden die de afgelopen tijd in het licht van Manchester United genoemd worden. Ten Hag zou onder anderen Antony, Lisandro Martínez, Jurriën Timber en Frenkie de Jong naar Old Trafford willen halen; de interesse in de twee laatstgenoemden lijkt vooralsnog het meest concreet. Timber kan zich volgens Sky Sports ook bij de 'Ajax-enclave' van Gravenberch en Noussair Mazraoui voegen in Beieren.

Ajax had Gravenberch, die voor een bedrag van 18 miljoen euro plus bonussen ter waarde van 5,5 miljoen de overstap maakt naar Bayern, bijna langer aan zich weten te binden. "Uiteindelijk heeft Ajax me een vorstelijke aanbieding gedaan", onthulde de jongste debutant ooit van de Amsterdammers. En als Bayern niet zo’n goede indruk had gemaakt, had ik zeker bijgetekend. We gaan als goede vrienden uit elkaar." 'De goede vrienden' brachten elkaar twee landstitels, twee bekerwinsten en een Johan Cruijff Schaal. Gravenberch kwam voor zijn vertrek tot 103 wedstrijden in Ajax 1, waarin hij 12 keer scoorde en 13 assists verzorgde.