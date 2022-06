‘Doorbraak in megasoap; Premier League lijkt nieuwe bestemming van Dembélé’

Maandag, 13 juni 2022 om 16:14

Chelsea lijkt volgens Sky Sports de beste papieren te hebben om Ousmane Dembélé over te nemen. De Fransman heeft nog een contract tot eind juni bij Barcelona, maar reageert niet meer op voorstellen van de club om dit te verlengen. Een vertrek lijkt hierdoor onvermijdelijk. Chelsea krijgt steeds meer vertrouwen in het aantrekken van de veelbesproken buitenspeler, die volgens bronnen bij de club de eerste aanwinst van nieuwe eigenaar Tedd Boehly kan worden.

Het vertrek van Dembélé bij Barcelona lijkt in ieder geval een formaliteit te zijn. De 27-voudig international van Frankrijk geeft geen reactie meer op het laatste aanbod van de Catalanen om zijn contract te verlengen. Mede daarom is Barcelona klaar met de buitenspeler en mag hij zijn biezen pakken. Door het feit dat Dembélé een contract heeft tot 30 juni, zal hij aan het einde van die maand transfervrij uit Spanje mogen vertrekken. Chelsea zou op dit moment de beste papieren hebben om de 25-jarige snelheidsduivel over te nemen.

De eventuele transfer van Dembélé zal deze zomer naar alle waarschijnlijkheid niet het enige transfercontact zijn tussen Chelsea en Barcelona. Andreas Christensen speelt sinds 2017 bij de Londense club, maar maakte onlangs zijn transfervrije vertrek bekend. Hij zal volgens diverse Engelse en Spaanse media zo goed als zeker naar Catalonië vertrekken zodra Barcelona financiële ruimte heeft vrijgemaakt. Ook Marcos Alonso en César Azpilicueta worden met eenzelfde transfer in verband gebracht. Beide Spanjaarden moeten de nummer twee van afgelopen LaLiga-seizoen komen versterken als de ruimte er eenmaal is.

Dembélé speelde afgelopen seizoen 21 wedstrijden voor Barcelona. Hierin maakte hij slechts één doelpunt, maar gaf hij wel dertien assists. Deze wedstrijden speelde hij vooral in de tweede helft van het seizoen, mede door een knieblessure in de eerste maanden van de competitie. In 2017 kwam Dembélé voor honderdveertig miljoen euro over van Borussia Dortmund, maar hij lijkt dus nu weer transfervrij de deur uit te gaan. De Franse aanvaller speelde tot nu toe precies honderdvijftig wedstrijden voor Barcelona.