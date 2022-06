‘HIEP HIEP!’: Louis van Gaal geeft jarige job bij Oranje vervelend cadeau

Jasper Cillessen staat in het Nations League-duel met Wales van komende dinsdag onder de lat, zo heeft Louis van Gaal bekendgemaakt. De 33-jarige doelman ontbrak tegen Polen nog vanwege een lichte blessure en moest zich daarom noodgedwongen laten vervangen door Mark Flekken. Laatstgenoemde viert vandaag zijn 29ste verjaardag, maar krijgt dus van de bondscoach slechts een plek op de bank als presentje. Behalve Matthijs de Ligt - wiens basisplek al een publiekelijk geheim was wegens zijn aanschuiven bij de persconferentie, verraadde Van Gaal nog één naam.

"HIEP HIEP", riep Van Gaal nog voor het begin van de persconferentie, toen hem ter ore kwam dat (de aanwezige) journalist Willem Vissers zijn 58ste verjaardag vierde. Van Gaal voegde daarop toe dat het ook voor Flekken een heuglijke dag was. Desalniettemin kreeg de doelman van SC Freiburg vervelend nieuws. "Cillessen is weer fit en kan keepen", zei Van Gaal, die behalve De Ligt verder geen basisklanten wilde verklappen. Niet veel later dwong de gang van zaken de keuzeheer tóch om een extra naam te noemen.

Een cursus feliciteren van bondscoach Louis van Gaal?? pic.twitter.com/ggRN4FfP0U — ESPN NL (@ESPNnl) June 13, 2022

Van Gaal werd gevraagd naar Vincent Janssen, die afgelopen donderdag pas aansloot bij het Nederlands elftal vanwege zijn huwelijk. De keuzeheer lichtte andermaal zijn keuze toe om de spits van Monterrey te selecteren, ondanks dat hij afgelopen seizoen slechts goed was voor 3 doelpunten in 29 wedstrijden. "Ik ben op zoek naar een aanspeelpunt. Memphis Depay en Steven Bergwijn zijn niet de aanspeelpunten zoals ik ze normaal gebruik. Dat zijn andere types, dat is ook de reden dat ik met twee spitsen speel. Maar als we eventueel terugkeren naar 1-4-3-3, dan moet ik wel zo’n spits hebben."

"Janssen heeft de afgelopen duels in Mexico laten zien dat hij makkelijk scoort", vervolgde Van Gaal. Dat deed hij daarvoor niet. Dat weet ik wel en dat wordt ook breed uitgemeten, maar hij gaat spelen, naast De Ligt. Dat lijkt me duidelijk." Janssen speelde zijn laatste interland in het shirt van Oranje in oktober 2017 tegen Zweden (2-0 winst). In totaal was de spits goed voor zeven goals in zeventien optredens.