Van Gaal onderbreekt training: ‘Dan waren we al wereldkampioen geweest’

Maandag, 13 juni 2022 om 13:51 • Laatste update: 13:54

Louis van Gaal heeft maandag tijdens de training gehamerd op het belang van strafschoppen. De bondscoach van het Nederlands elftal stond in aanloop naar de Nations League-wedstrijd tegen Wales (dinsdag) stil bij het oefenen op de elfmetertrap. Van Gaal rekent erop dat de spelers van Oranje ook bij hun clubs gaan oefenen op strafschoppen. "Dat is op een WK ongelooflijk belangrijk, dat heb je gezien bij ons."

Van Gaal riep de spelers van het Nederlands elftal voor de boodschap speciaal bijeen tijdens de trainingssessie maandag. Oranje trainde het eerste kwartier open voor de aanwezige pers. Op beelden van ESPN is te zien hoe de bondscoach zijn spelers toespreekt. "Ook voor penalty's moet je je focus hebben", aldus de zeventigjarige oefenmeester. "Dat is een andere focus, maar ook daar moet je focus voor hebben. Dat doen we niet voor niets. En wat Frans (Hoek, keeperstrainer, red.) zegt: 'Wij hebben jullie te leen.' Je moet het ook bij je club gaan oefenen."

De bondscoach drukt de spelers van @OnsOranje op het hart om ook bij hun club te trainen op strafschoppen. Als de spelers dat eerder hadden gedaan..?? "Dan waren we al wereldkampioen geweest" pic.twitter.com/jQPZKzoyZN — ESPN NL (@ESPNnl) June 13, 2022

Van Gaal weet hoe het is om in een penaltyserie ten onder te gaan. Tijdens het WK van 2014 strandde Oranje in de halve finale tegen Argentinië. Ron Vlaar en Wesley Sneijder groeiden uit tot schlemiel door hun strafschop te missen. Uiteindelijk eindigde Oranje als derde, Argentinië verloor de finale van Duitsland. "Dit is op een WK ongelooflijk belangrijk, dat heb je gezien bij ons", doelt Van Gaal op het eindtoernooi in Brazilië. "Anders hadden we in de finale gestaan. En dan waren we al wereldkampioen geweest. Dat mag ons niet meer overkomen."