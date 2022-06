Haaland kijkt bij officiële presentatie uit naar klik met ‘geweldig talent’

Maandag, 13 juni 2022 om 11:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:59

Erling Braut Haaland is maandag officieel gepresenteerd bij Manchester City. De superspits heeft een contract getekend tot medio 2027 en komt voor een slordige zestig miljoen euro over van Borussia Dortmund. In mei van dit jaar werd al een overeenstemming bereikt tussen City en Haaland, nadat de Engelse grootmacht de ontsnappingsclausule in het contract van de Noor had geactiveerd. De deal maakt een einde aan de zoektocht van de club naar een opvolger voor recordtopscorer Sergio Agüero, die vorig jaar zomer transfervrij naar Barcelona vertrok.

Bekijk hier het eerste interview van Haaland als speler van Manchester City.

In zijn eerste interview op de clubkanalen van City zegt Haaland 'op de juiste plek te zijn om zijn ambities waar te maken'. "Dit is een trotse dag voor mij en mijn familie", aldus de doelpuntenmachine, die zondagavond nog tweemaal trefzeker was in het Nations League-duel met Zweden (3-2). Haaland's vader, Alf-Inge, droeg tussen 2000 en 2003 de clubkleuren van City en fungeerde tevens als aanvoerder. "Ik heb altijd naar City gekeken. Je kunt niet anders dan hun speelstijl bewonderen. Het is enerverend, ze creëren veel kansen. Dat past perfect bij een speler als ik."

Haaland laat Borussia Dortmund achter zich met weergaloze cijfers. In tweeënhalf jaar kwam de aanvalsleider tot 86 goals in 89 wedstrijden. De Noor kijkt er naar uit om met Josep Guardiola samen te mogen werken. "Er zitten zoveel spelers van wereldklasse in deze ploeg en Guardiola is een van de beste managers aller tijden, dus ik geloof dat ik op de juiste plek ben om mijn ambities waar te maken", gaat Haaland verder. "Ik wil goals maken, prijzen winnen en mezelf verbeteren als voetballer en ik heb er alle vertrouwen in dat ik dat hier kan doen. Dit is een geweldige stap voor mij en ik kan niet wachten om in de voorbereiding aan de slag te gaan."

Foden

Ook Phil Foden kan rekenen op lovende woorden van Haaland. De twee hadden vorig jaar april tijdens de kwartfinale van de Champions League een uiterst vriendelijk onderonsje op het veld. Haaland hoopt dezelfde successen te behalen als Foden, die met zijn 22 jaar al vier Premier League-titels op zak heeft. "Zolang ik me kan herinneren, kijk ik wedstrijden van City. Natuurlijk zie ik dan ook Phil in actie, hij is een geweldige speler", aldus Haaland. "Phil is een talent omdat hij nog zo jong is, maar hij is fantastisch. Hij moet zich nog verder ontwikkelen en dan kunnen we echt met elkaar praten."

Beelden van de knuffelende Haaland en Foden gingen al snel viral.

Haaland meldt zich op 1 juli bij zijn nieuwe club. Momenteel is de spits met de nationale ploeg van Noorwegen op pad in het kader van de Nations League. De noren bleven in de laatste zes interlands ongeslagen en waren maandagavond met 3-2 te sterk voor buurman Zweden. Een week geleden was de ploeg van Stale Solbakken eveneens te sterk voor de Zweden (1-2) en ook toen wist Haaland tweemaal het net te vinden. In zijn laatste zeven officiële wedstrijden voor club en land wist de sterspeler negen keer het net te vinden.