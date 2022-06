Donnarumma walgt van beledigingen en zoekt confrontatie met Milan-fan

Gianluigi Donnarumma heeft het zaterdagavond aan de stok gekregen met een Italiaanse fan. Na afloop van het Nations League-duel tussen Italië en Engeland (0-0) liep de doelman nietsvermoedend naar de spelersbus, toen hij verschillende verwensingen naar zijn hoofd geslingerd kreeg. Donnarumma liet het er niet bij zitten en besloot na enkele handgebaren op de man af te stappen.

Volgens Corriere della Sera werd de doelman van Paris Saint-Germain meerdere keren beledigd door de man, die hem toesprak in een shirt van AC Milan. Donnarumma draaide zich om om met handgebaren duidelijk te maken niet van de verwensingen gediend te zijn. De doelman leek de beledigingen aanvankelijk te willen negeren, maar voelde zich genoodzaakt op de man af te stappen. Het resulteerde in een flinke woordenwisseling die door omstanders is vastgelegd en gedeeld op sociale media.

De doelman van de nationale ploeg beëindigde afgelopen zomer zijn jarenlange dienstverband bij Milan toen hij er niet in slaagde overeenstemming te bereiken over een nieuw contract. Paris Saint-Germain profiteerde optimaal van de saga en lijfde Donnarumma transfervrij in. Tijdens het EK in 2020 uitten de ultras van AC Milan al hun ongenoegen door middels twee afzonderlijke spandoeken een dreigement af te geven aan de sluitpost. "Pas op, we vergeten verraders niet. Wees voorzicht als je terugkeert in Milaan. Je zuigt nog harder dan Leonardo." Laatstgenoemde maakte de gevoelige overstap van Milan naar Internazionale.

Bij zijn terugkeer in San Siro kon Donnarumma in oktober vorig jaar rekenen op een fluitconcert van een deel van de aanhang. Tijdens de warming-up en de eerste helft van de halve finale in de Nations League tegen Spanje was de boomlange sluitpost het middelpunt van beledigende fans. Donnarumma werd tijdens het afgelopen EK verkozen tot beste speler van het toernooi en greep met de nationale ploeg de Europese titel. Een ticket voor het WK bleek te hoog gegrepen, daar in de play-offs met 0-1 werd verloren van Noord-Macedonië. Het is voor de tweede keer op rij dat de Italianen er niet bij zijn op het mondiale eindtoernooi.

Donnarumma debuteerde op zestienjarige leeftijd in het eerste elftal en werd meteen de vaste doelman. In totaal kwam hij tot 251 wedstrijden in de hoofdmacht van I Rossoneri. Tijdens zijn debuutseizoen in de Ligue 1 kwam hij tot zeventien optredens onder de lat bij PSG, minder dan de helft van alle competitiewedstrijden. Mauricio Pochettino wisselde de Italiaan afgelopen seizoen veelvuldig met Keylor Navas. Wel speelde Donnarumma beide achtste finales in de Champions League tegen Real Madrid. In totaal maakte hij zijn opwachting in vijf van de acht Champions League-wedstrijden.