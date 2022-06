AC Milan hoort prijskaartje van 40 miljoen voor nieuwe ‘trequartista’

Maandag, 13 juni 2022 om 09:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:40

Charles De Ketelaere prijkt maandag groots op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport. De 21-jarige middenvelder wordt gezien als een 'haalbare optie'. Het contract van De Ketelaere loopt bij Brugge nog door tot medio 2024, waardoor Milan met een flinke transfersom over de brug moet komen voor de Belgisch international. Volgens de roze sportkrant heeft Brugge een prijskaartje van veertig miljoen euro om de nek van De Ketelaere gehangen.

De Ketelaere heeft een goed seizoen achter de rug met 14 goals in 33 wedstrijden namens Brugge. Zowel Paolo Maldini als Frederic Massara is fan van het vermogen van de middenvelder. Hij wordt met name gewaardeerd om zijn tactische vermogen en moet bij Milan een leidersrol gaan spelen. De Ketelaere is van oorsprong een aanvallende middenvelder, maar zou ook op verschillende posities in de aanval uit de voeten kunnen. Dat maakt hem tot een interessante optie in het aanvalsspel van Stefano Pioli. Er zou zelfs al contact zijn geweest tussen beide clubs om de contractsituatie te bespreken.

La prima pagina della Gazzetta di oggi:

?? UN MILAN DA 10

Le notizie ?? https://t.co/1BDXAr27AD pic.twitter.com/gomxWcu9jQ — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) June 13, 2022

Het prijskaartje van veertig miljoen euro zou voor Milan geen probleem zijn, daar de club recent is overgenomen door het Amerikaanse RedBird en daarmee een toezegging heeft gekregen van minimaal honderd miljoen euro. "De onderhandelingen zullen worden doorgezet zodra Milan de zaken op orde heeft met RedBird", stelt La Gazzetta dello Sport. "De strategie is er eentje van continuïteit: geen gekke uitgaven maar gerichte investeringen, met de focus op jonge spelers die hun potentieel kunnen waarmaken. Met veertig miljoen hoopt Milan Brugge te overtuigen om hem te verkopen. In zijn hoofd speelt De Ketelaere al voor Milan: hij wil naar een andere competitie om zichzelf uit te dagen."

WK

Milan is erbij gebaat om snel zaken te doen, daar het aanstaande WK de transferwaarde van De Ketelaere flink omhoog kan schroeven. “De Ketelaere zou daar bewonderd kunnen worden door een groot publiek, waardoor er een soort miljoenenveiling op gang kan komen en De Ketelaere verkocht zou kunnen worden aan de hoogste bieder", schrijft het Italiaanse dagblad. De Ketelaere is echter niet verzekerd van een basisplek bij de nationale ploeg. In de huidige interlandperiode kwam hij slechts een kwartier in actie, in de met 6-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Polen. Tegen Oranje bleef hij negentig minuten op de bank. Het duel met Wales moest hij vanwege lichte klachten laten schieten.

Milan ziet in De Ketelaere een echte trequartista, een nummer 10. “De Ketelaere gaat op 10 spelen, ook al zal dat zonder dat rugnummer zijn (de 10 behoort nu toe aan Real Madrid-huurling Brahim Díaz, red.). Hij (De Ketelaere, red.) is een aanvallende middenvelder die voor een kwaliteitsinjectie, meer spelinzicht en beweging kan zorgen. In België speelde hij zowat overal in de aanval, maar trainer Stefano Pioli ziet hem in de rol van spelmaker." Eerder werd al duidelijk dat Milan dicht bij de komst van Noa Lang is. Volgens Italiaanse media is reeds een akkoord bereikt met het management van de aanvaller van Club Brugge, die minimaal 22 miljoen euro moet kosten.