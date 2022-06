Ryan Gravenberch ontving ‘vorstelijke aanbieding’ van Ajax

Maandag, 13 juni 2022 om 08:00 • Laatste update: 08:32

Ryan Gravenberch is officieel speler van Bayern München. Afgelopen weekend vloog de middenvelder in het bijzijn van zijn familie naar Zuid-Duitsland om de papieren te tekenen. In gesprek met De Telegraaf blikt Gravenberch nog één keer terug op zijn jaren in Amsterdam en kijkt hij vooruit naar de toekomst. Zo zegt hij een 'vorstelijke aanbieding' te hebben ontvangen van Ajax. "En als Bayern niet zo’n goede indruk had gemaakt, had ik zeker bijgetekend."

Mike Verweij noemt het 'getreuzel', daar Ajax 'ten onrechte in de veronderstelling was een eenzijdige optie te hebben om zijn contract tot de zomer van 2024 te verlengen'. Ook de huidige gang van zaken rond Steven Bergwijn doet de Ajax-watcher af als getreuzel van de clubleiding. Vader Gravenberch gaf in een eerder stadium al aan dat er een voorstel lag om met twee of drie jaar te verlengen om in de zomer van 2023 mee te werken aan een mooie transfer. Uiteindelijk gaf het project bij Bayern de doorslag voor de middenvelder. Gravenberch heeft in de Allianz Arena tot medio 2027 getekend.

"Mijn keuze was eigenlijk best snel gemaakt", aldus Gravenberch, die bij Bayern op jaarbasis bruto tien miljoen euro gaat verdienen. "In oktober heb ik de trainer Julian Nagelsmann, sportvoorzitter Hasan Salihamidzic en technisch directeur Marco Neppe in een hotel op Schiphol ontmoet. Het plan dat ze me schetsten, klopte gewoon. Uiteindelijk heeft Ajax me een vorstelijke aanbieding gedaan. En als Bayern niet zo’n goede indruk had gemaakt, had ik zeker bijgetekend. Ik vind het logisch dat Ajax iets aan me verdient, omdat de club altijd goed voor me is geweest. We gaan als goede vrienden uit elkaar. Of ik klaar voor de Bundesliga ben, is een lastige vraag. Maar ik heb dat gevoel zeer zeker."

Gravenberch vloog afgelopen zaterdag in een Dassault Falcon 7X naar de Duitse landskampioen om de contractondertekening te voltooien. Aangekomen in München werd hij onthaald als een wereldster. "De kleinste supporters scandeerden mijn naam en de ouderen zeiden het leuk te vinden me daar te zien. Misschien heb ik een verkeerd beeld van mezelf, maar ik had gewoon niet verwacht dat ik in München al zo bekend zou zijn en zou worden herkend. Dat de verwachtingen hoog zijn, maakt me niet nerveus. Ik voel me gezegend dat ik zo veel talent heb gekregen en door hard werken hier ben gekomen. Bij Bayern zal ik elke dag meer dan honderd procent moeten geven, want daar gaan ze voluit."

Jongste debutant ooit

Al met al kijkt Gravenberch terug op een mooie periode in Amsterdam. De middenvelder doorliep er de jeugdopleiding, speelde meer dan honderd wedstrijden in het eerste en won drie landstitels en twee keer de TOTO KNVB Beker. Ook wist hij met Ajax door te dringen tot de knock-outfase van de Champions League. "Ik ben nog steeds de jongste debutant ooit in Ajax 1 (16 jaar en 130 dagen, red.) en dat maakt me trots. Ook al viel ik in een wedstrijd in waarin we met 3-0 van PSV verloren. Ik verlaat Ajax trots en ga de club missen. Ik heb daar twaalf jaar rondgelopen en Ajax heeft me gemaakt tot de speler die ik nu ben. Mijn liefde voor de club zal altijd blijven."