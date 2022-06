Ex-wonderkind kan PSV na drie grillige jaren verruilen voor Braziliaanse zon

Maandag, 13 juni 2022 om 00:16 • Tom Rofekamp

Botafogo onderhandelt met PSV over een transfer van Bruma, meldt Globo Esporte. Volgens het Braziliaanse sportmedium is de 27-jarige aanvaller aangedragen door Eagle Holdings, de eigenaar van de club. Eerder maakte het Eindhovens Dagblad al melding van Turkse interesse in Bruma, waarbij Globo Esporte in ieder geval de naam van Fenerbahçe onthult.

Bruma, die zeker in de beginjaren van zijn carrière bij Sporting Portugal te boek stond als megatalent, werd in 2019 door PSV overgenomen van het Duitse RB Leipzig. Zijn eerste jaar in Eindhoven was ronduit wisselvallig te noemen, waardoor hij in het seizoen 2020/21 op huurbasis naar Olympiakos Piraeus mocht vertrekken. Ondanks dat Bruma in Griekenland met 9 goals en 5 assists in 37 duels prima cijfers kon overleggen, keerde hij begin afgelopen seizoen toch weer terug in Nederland. De vleugelaanvaller kreeg nog regelmatig de kans van trainer Roger Schmidt, maar bleef te grillig presteren om een onbetwiste plek bij de basiself te krijgen.

Botafogo en Fenerbahçe willen nu een einde maken aan het huwelijk tussen PSV en Bruma, die nog een jaarcontract heeft bij zijn huidige club. Als PSV nog wat wil verdienen aan de aankoop van twaalf miljoen euro, zal deze nu moeten vertrekken uit Eindhoven. Catio Baldé, de zaakwaarnemer van Bruma, wilde begin juni nog niks kwijt over transferperikelen rondom zijn cliënt. "Zolang Bruma contractspeler is van PSV, zal hij alles voor de club geven”, vertelde Baldé destijds tegenover het Eindhovens Dagblad.

De negenvoudig Portugees international (één goal) kon al eerder rekenen op interesse vanuit Turkije. Begin vorig seizoen meldde technisch directeur John de Jong in gesprek met de NOS belangstelling van onder andere Besiktas. “Er waren wat clubs geïnteresseerd, maar het was niet naar zijn en onze wensen”, vertelde de Jong over de interesse in de Portugees. Nadat de interesse in Bruma niet concreet werd, besloot de aanvaller een nieuwe start te maken en een gedeelte van zijn salaris in te leveren om de club te helpen. Bruma speelde tussen 2013 en 2017 ook al in Turkije, toen hij onder contract stond bij Galatasaray.