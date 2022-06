‘Nog minder dan 72 uur, dan schakelt Juventus door naar David Neres’

Het heeft er dan toch alle schijn van dat Ángel Di María naar Juventus verkast. Volgens Tuttosport neemt de transfervrije vleugelaanvaller binnen 72 uur een beslissing over zijn nabije toekomst, maar wijst alles erop dat hij la Vecchia Signora verkiest boven een dienstverband bij het eveneens geïnteresseerde Barcelona. In het geval dat Juventus toch achter het net vist is er naar de informatie van A Bola een duidelijk plan B, dat de naam David Neres heeft.

Di María hebben volgens Tuttosport al enige tijd een principeakkoord over een eenjarige verbintenis tegen een salarisvergoeding van zeven miljoen euro (exclusief bonussen). Daarmee levert de Argentijn flink in: bij Paris Saint-Germain, waar hij uit zijn contract loopt, strijkt hij netto dertien miljoen per jaar op. Toch heeft Juventus een troef in handen met Decreto Crescita. De wet, die in 2019 ingevoerd is in Italië, stelt voor voetballers en andere miljonairs de helft van hun inkomen vrij voor belasting. Geld is tevens de reden dat Barcelona voorrang moet verlenen aan de club van Matthijs de Ligt

Di María zag een overstap naar het Camp Nou wel zitten, vooral vanwege het feit dat de taalbarrière in Spanje een stuk minder groot is voor zijn vrouw en kinderen. De financiële malaise van Barcelona zorgt echter voor flink wat problemen bij de inschrijvingen van nieuwe spelers, waardoor de aanvaller de gok niet zou willen wagen. Di María zwaait na het WK in Qatar af als Argentijns international en wil nog één keer vlammen; voor een selectie moet echter hij wekelijks verzekerd zijn van speeltijd. In dat opzicht lijkt een verhuizing naar Turijn een steviger fundament.

Mocht het echter toch misgaan, verlegt Juventus de focus naar Neres, aldus A Bola. Sky Italia maakte eind april al melding van de Italiaanse interesse in de voormalig Ajacied, die voor zijn huidige club Shakhtar Donetsk nog geen minuut in actie kwam vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Ook Di María werd in datzelfde artikel al genoemd. Neres zou volgens eerdere berichtgeving van A Bola dicht bij een akkoord met Benfica zijn, maar er is nog niets getekend. Juventus zou een bod van tien miljoen euro op tafel willen leggen voor de Braziliaan.