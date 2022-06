Spanje neemt koppositie over na zege tegen Tsjechië; Gavi wederom uitblinker

Zondag, 12 juni 2022 om 22:34 • Wessel Antes • Laatste update: 22:52

Spanje heeft de vierde wedstrijd van de Nations League vrij eenvoudig met 2-0 kunnen winnen van Tsjechië. Al voor rust kwam het elftal van bondscoach Luis Enrique op voorsprong dankzij een doelpunt van Carlos Soler. Na rust bepaalde Pablo Sarabia de eindstand op het scorebord. Het was in Málaga bij vlagen vooral genieten van Barcelona-middenvelder Gavi.

De eerste paar minuten waren voor Spanje. Even leek het erop dat la Roja over de Tsjechen heen zou gaan lopen. Na tien minuten ging die storm liggen en kreeg Tsjechië iets meer controle. Opvallend was dat spelers van beide landen na een kwartier al hijgend in beeld werden gebracht. Met 26 graden was het een benauwde avond in Málaga. De eerste kans van de wedstrijd was voor FC Twente-speler Vaclav Cerny, die in de basis mocht beginnen. Zijn schot van buiten de zestien werd echter vrij eenvoudig gepareerd door de Spaanse keeper Unai Simón. Ook een tweede poging van Jan Kuchta werd alert gepakt door de doelman van Athletic Club.

Aan de andere kant was de eerste grote kans direct raak. Een goede pass van Koke werd aan de rechterkant van het strafschopgebied gecontroleerd door Marcos Asensio. Hij hield de bal even vast voordat hij hem teruglegde op de goed lopende Soler. Tegen de verhouding in schoot de middenvelder van Valencia het leer van dichtbij tegen het net. 1-0. Na de goal ging het positioneel een stuk beter bij de Spanjaarden.

In het eerste kwartier na rust durfde Tsjechië iets meer te voetballen. Voor het eerst liet de ploeg de bal een langere periode rond gaan. Kleine kansjes voor onder anderen Jakub Pesek werden niet benut. Een afstandsschot van Alex Král werd makkelijk gestopt. Bij Spanje kwam vooral de klasse van Gavi af en toe naar boven druipen gedurende de tweede helft. Vrijwel alles wat de jonge middenvelder van Barcelona doet lukte.

Ook bij de 2-0 liet hij zijn klasse zien. Met een korte versnelling dribbelde Gavi zonder moeite langs zijn tegenstander om de bal vervolgens af te geven aan Dani Olmo. Olmo zag Ferran Torres vervolgens vrij staan en tikte de bal snel door naar rechts. Torres wist de bal met een strakke pass via een tegenstander bij Sarabia te krijgen en de aanvaller van Sporting Portugal liep de bal vogelvrij binnen. Met deze verdubbeling van de score was de wedstrijd definitief gespeeld.