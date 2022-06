‘Het wordt tijd dat iemand zegt: ’Louis, nou weer even normaal doen, hoor‘’

Zondag, 12 juni 2022 om 21:42 • Tom Rofekamp

Willem van Hanegem vindt dat de capriolen van Louis van Gaal wel hele extreme vormen beginnen aan te nemen. De Kromme schrijft in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad dat het naderend pensioen van de bondscoach iets met zijn gedrag doet, en hoopt hij er door iemand in de technische staf van het Nederlands elftal op wordt aangesproken. Wél kan het elftal dat Van Gaal aan het smeden is op complimenten rekenen van Van Hanegem.

Van Gaal zette deze interlandperiode meermaals de lachers op zijn hand. Eerst klopte de keuzeheer zichzelf publiekelijk op de borst omdat hij matchwinner Wout Weghorst tegen Wales (1-2 winst) niet gewisseld had en niet lang daarna kreeg Denzel Dumfries op een persconferentie 'schoolmeester-achtige' complimenten over zijn prestaties in Italië. De meest recente 'capriool' van Van Gaal was zijn vernietigende uitspraak over De Kuip, dat in zijn optiek qua faciliteiten in ieder opzicht onderdoet voor de Johan Cruijff ArenA. "Het is weer eens tijd dat er iemand in die enorme staf zegt: ‘Louis, nou weer even normaal doen hoor’", vindt Van Hanegem.

De columnist verwacht echter niet dat iemand in Zeist Van Gaal tegengas zal geven. "Die zitten daar ook alleen omdat Louis is neergestreken in Zeist. En als Ronald Koeman het weer overneemt, dan zien we Frans Hoek, Danny Blind, Max Reckers, Jos van Dijk en al die anderen niet meer terug. Wat dat betreft ben ik, zoals ik al eerder schreef, wel blij met de aanstelling van Edgar Davids. Die heeft nog nooit iemand naar de mond gepraat en dat zal hij nu ook niet doen. Of hij wel of geen training mag geven, lekker belangrijk."

Zijn presentatie naar de buitenwereld daargelaten kan Van Gaal op voetbalgebied wel op complimenten rekenen van Van Hanegem. "Je ziet dat Van Gaal een elftal aan het kneden is en dus oogt zijn elftal in deze fase van het seizoen veel frisser dan Spanje, Frankrijk, Engeland, België, Duitsland, eigenlijk alle toplanden. Dáár zou het over moeten gaan. Niet over dat Van Gaal zijn enorme selectie en staf niet lekker kwijt kan in de krappe kleedkamer van De Kuip. Hij heeft inmiddels zoveel mensen in zijn slipstream verzameld dat een congreszaal misschien de enige oplossing nog is als hij iedereen wil aankijken tijdens één van zijn praatjes", sluit de oud-middenvelder toch weer op kritische toon af.