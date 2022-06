Snerende De Bruyne verandert van gedachten maar wordt alsnog weggestuurd

Zondag, 12 juni 2022 om 20:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:40

Roberto Martínez heeft Kevin de Bruyne op vakantie gestuurd. De bondscoach van het Belgische nationale team vindt dat de middenvelder 'genoeg heeft gegeven' de afgelopen drie Nations League-duels, zo vertelde hij na afloop van het gelijkspel tegen Wales (1-1). Om dezelfde reden hebben ook Yannick Carrasco en Thomas Meunier het trainingskamp van België verlaten. De Bruyne gaf opmerkelijk genoeg aan dat hij laatste duel van de interlandperiode graag in actie was gekomen, terwijl hij eind mei nog stevige kritiek uitte over de Nations League.

De Bruyne, tegen Wales nog aanvoerder van de Rode Duivels, verscheen in alle drie van de voorbije Nations League-duels in de basisopstelling van Martínez. Daar zal geen vierde maal bij komen, wat de 91-voudig international (24 goals) zelf graag anders had gezien. "Ik heb drie wedstrijden bijna 90 minuten gespeeld", zei De Bruyne zaterdag. "Fysiek ben ik in orde en ik zou graag de laatste wedstrijd tegen Polen hebben gespeeld, maar het is de beslissing van de coach." Martínez gaf aan 'geen risico's te willen nemen en al zeker niet forceren'.

Het plotselinge enthousiasme van De Bruyne is opmerkelijk te noemen, daar de dertigjarige middenvelder voorafgaand aan de oorwassing tegen Nederland (1-4 verlies) zich nog kritisch uitliet over de Nations League. "Voor mij is het onbelangrijk", liet hij weten tegenover Het Laatste Nieuws. "We moeten die wedstrijden spelen, maar het is een soort oefencampagne. Iedereen heeft een zwaar seizoen gehad. We hebben per twaalf maanden iets meer dan drie weken vakantie. De mensen van buitenaf begrijpen niet hoe een speler zich na een seizoen voelt."

Na de eerste drie speelronden staat België in Groep 4 van League A op een tweede plek met vier punten. Nederland is lijstaanvoerder met zeven punten; Polen (vier) en Wales (één) completeren het rijtje. De huidige interlandperiode wordt komende dinsdag besloten met een uitduel tegen Polen, terwijl de laatste twee wedstrijden in de poule in september worden afgewerkt.