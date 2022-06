Haaland tilt met dubbelslag tegen buren cijfers naar krankzinnig gemiddelde

Zondag, 12 juni 2022 om 19:55 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:59

Erling Braut Haaland heeft zondag andermaal zijn torinstinct laten gelden. In het Nations League-duel met buurland Zweden was de Noor in het shirt van de nationale ploeg zowel verantwoordelijk voor de 1-0 als 2-0. Na het laatste fluitsignaal stond er een 3-2 eindstand op het scorebord. Haaland, die in het treffen met Zweden vorige week óók al goed was voor twee goals, tilt zijn gemiddelde voor Noorwegen zo naar 20 goals in 21 interlands.

Afgelopen week zorgden een rake strafschop en een knappe veldgoal van Haaland al voor een 0-2 voorsprong van Noorwegen op Zweden, voordat Anthony Elanga in de slotfase pas voor de aansluitingstreffer zorgde. In Oslo deed zich een soortgelijk scenario voor. In de tiende minuut combineerde Noorwegen gevaarlijk rondom het vijandige strafschopgebied, waarbij de bal uiteindelijk in de voeten van Fredrik Björkan terechtkwam. De linksback 'chipte' de bal richting het hoofd van Haaland, die goed voor zijn man kwam en Zweedse doelman Robin Olsen kansloos liet.

Daar is hij weer! ?? Haaland scoort vroeg in de wedstrijd en zet Noorwegen op voorsprong ??#ZiggoSport #NationsLeague #NORSWE pic.twitter.com/MYJnNeBeOa — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 12, 2022

De verhouding strafschop-veldgoal bleef ten opzichte van afgelopen week precies gelijk voor Haaland. Aanvalspartner Alexander Sörloth ging neer na een fout van Olsen en gaf Haaland de bal om de marge te verdubbelen vanaf de stip. De kersverse spits van Manchester City bood Olsen geen enkele kans en snoot snoeihard binnen: 2-0. Daarop kreeg Zweden voor het eerst dat duel het betere van het spel. Met nog een klein half uur op de klok kreeg Emil Forsberg precies genoeg tijd om een pass van Dejan Kulusevski aan te kunnen nemen en fraai raak te schieten in de korte kruising.

De Noren kregen echter al weer snel de touwtjes in handen, wat een kwartier voor tijd tot uitdrukking kwam in de 3-1. Weer speelde Haaland een hoofdrol: nadat de topschutter zijn eerste voorzet nog zag mislukken, eindigde de tweede poging panklaar op het hoofd van Sorlöth. Haaland kreeg in de slotfase nog een publiekswissel. Vanaf de zijlijn zag hij hoe Viktor Gyökeres n een fout van Örjan Nyland nog voor de 3-2 zorgde. Door de overwinning verstevigt Noorwegen de koppositie in Groep 4 van League B met tien punten uit vier duels. Zweden blijft met drie uit drie nog altijd derde.