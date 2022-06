Romano verrast: Bazoer kan Champions League in met Franse grootmacht

Zondag, 12 juni 2022 om 19:29 • Wessel Antes • Laatste update: 19:43

Fabrizio Romano meldt op Twitter dat Olympique Marseille in gesprek is met de entourage van Riechedly Bazoer. Het doorgaans goed ingevoerde Twitter-account Feyenoord Transfermarkt meldde vrijdag al dat onderhandelingen tussen Feyenoord en de centrale verdediger annex middenvelder op niets zijn uitgelopen. Nu lijkt de transfervrije Bazoer op weg te zijn naar een avontuur in Frankrijk.

Marseille ziet Bazoer als een interessante en goedkope optie om meerdere posities op te vullen. Romano schrijft wel dat de club ook bezig is met andere namen. Eerder gaf de Telegraaf al aan dat er meerdere clubs uit de Ligue 1 interesse hebben in Bazoer. De zesvoudig Oranje-international zal in de komende weken een beslissing nemen over zijn toekomst. De afgelopen weken genoot hij van zijn vakantie in Griekenland.

Bij een definitieve overstap wordt Frankrijk het vierde land waarin Bazoer gaat spelen. Naast verschillende clubs in Nederland (Ajax, FC Utrecht en Vitesse) stond hij onder contract bij het Duitse VfL Wolfsburg. Ook werd hij een half jaar uitgeleend aan Porto. Zijn buitenlandse avonturen waren tot dusver geen daverend succes. Nu lijkt er in Marseille een nieuwe kans aan te dringen.

