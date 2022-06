‘Liverpool heeft smaak te pakken en legt 10 miljoen neer voor Schots talent'

Zondag, 12 juni 2022 om 18:34 • Wessel Antes • Laatste update: 19:08

Liverpool nadert een akkoord met Aberdeen over de transfer van Calvin Ramsay. De Schotse rechtsback (18) staat in eigen land te boek als een groot talent. Volgens transferexpert Fabrizio Romano hebben the Reds er vertrouwen in dat het tot een deal gaat komen. Aberdeen wil tien miljoen inclusief bonussen voor Ramsay ontvangen.

De verliezend Champions League-finalist ziet in Ramsay een ideale back-up voor Trent Alexander-Arnold. De Schot doorliep de volledige jeugdopleiding van Aberdeen en kwam tot dusver in 39 officiële duels in actie voor de club. Daarin wist hij een keer te scoren en gaf hij negen assists. In het afgelopen seizoen waren bij meerdere wedstrijden delegaties van Liverpool aanwezig. De scouts raakten tijdens die duels overtuigd van Ramsay's kwaliteiten.

Liverpool are set to reach an agreement with Calvin Ramsay on personal terms - they made an official bid to Aberdeen for the Scottish fullback. ???????????????? #LFC Club confident on agreement between clubs - but Aberdeen want around €10m with add ons included. Talks ongoing. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2022

Ramsay is niet per se een zelfde soort speler als Alexander-Arnold. Waar de laatstgenoemde vrijwel alles met zijn geweldige rechterbeen doet, is Ramsay tweebenig. Ook kiest hij vaker voor een dribbel dan de Engelsman, die bekend staat om zijn vroege voorzetten. Eventueel zou hij eveneens kunnen dienen als back-up voor zijn landgenoot Andrew Robertson op de andere flank, al heeft Liverpool daar met Kostas Tsimikas reeds een goede tweede optie in huis.

Ramsay zal de tweede inkomende transfer worden voor Liverpool. Eind mei werd bekend dat de talentvolle Portugees Fábio Carvalho de overstap maakt naar Anfield. De negentienjarige aanvallende middenvelder kwam voor ruim vijf miljoen over van Fulham. De komende dagen hoopt de club de megadeal van de van Benfica afkomstige Darwin Núñez (22) van in totaal honderd miljoen euro af te ronden. Nu het geraamte van de ploeg staat lijkt Liverpool zich de komende transferperiode te richten op jong talent.