Feyenoord legt recordbedrag neer voor toptalent (13) uit PSV-opleiding

Zondag, 12 juni 2022 om 17:37 • Wessel Antes • Laatste update: 17:53

Feyenoord neemt de dertienjarige Mik Akkermans over van PSV. De Rotterdammers hebben de piepjonge middenvelder naar verluidt kunnen overtuigen met een interessant traject. Met de jeugdtransfer is een geldsom gemoeid van maar liefst 90.000 euro. Dit maakt de transfer uniek binnen Nederland, want nooit eerder werd er zo’n hoog bedrag betaald voor een speler van dertien jaar. Beide clubs moeten de zomertransfer nog wel officieel bevestigen.

In Eindhoven is PSV teleurgesteld over het vertrek van Akkermans. Hij speelde sinds 2017 in de jeugdopleiding en staat te boek als een groot talent. De club deed meerdere pogingen om het vertrek te voorkomen, maar dat blijkt nu tevergeefs. In het afgelopen seizoen was de in Breda geboren middenvelder aanvoerder van PSV Onder 13. Het team werd in de najaarsreeks op doelsaldo kampioen, ten koste van Feyenoord.

BREAKING! Feyenoord Academy turns things around lately and brings one of PSV's best talents to Rotterdam: Mik Akkermans, a creative midfielder from PSV U13. Mik is convinced that he can improve himself more at Feyenoord. Welcome and good luck in Rotterdam, Mik! pic.twitter.com/R3PWavzlTl — Feyenoord Youth Watcher (@Varkenoordfan) June 12, 2022

De overstap heeft waarschijnlijk te maken met de nieuwe koers die men in Rotterdam is gaan varen. Feyenoord investeerde de afgelopen jaren flink in de jeugdopleiding en dat werpt nu zijn vruchten af. In het verleden verloor de club meerdere jeugdspelers aan PSV. Zo koos toptalent Yiando Raap er vorig seizoen voor om in Eindhoven te gaan spelen. Ibrahima Berete en Cheick Touré deden dat eerder ook. In 2014 koos Joël Piroe bewust voor PSV omdat hij het traject dat Feyenoord voor ogen had niet zag zitten.

Bij Feyenoord zal Akkermans minuten gaan maken in de Onder 14. Ex-prof Gaston Taument heeft momenteel de leiding over dat elftal. De creatieveling verwacht zich de komende jaren beter te kunnen ontwikkelen in Rotterdam. In juni 2018 stapte de Feyenoord Academy over van het verouderde Varkenoord naar een nieuw en multifunctioneel trainingscomplex dat de naam ‘1908’ draagt.