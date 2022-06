Andrea Pirlo begint aan verrassende tweede trainersklus in Turkije

Zondag, 12 juni 2022 om 16:31 • Wessel Antes • Laatste update: 16:54

Andrea Pirlo gaat definitief aan de slag als trainer in de Süper Lig. Het ambitieuze Fatih Karagümrük bevestigt het nieuws van zijn aanstelling zondagmiddag via de officiële kanalen. De Italiaanse oefenmeester heeft zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract. Pirlo neemt bij Karagümrük het stokje over van ex-prof Volkan Demirel, die een halfjaar de leiding had.

Pirlo was na zijn voetbalcarrière tot nu toe alleen werkzaam bij Juventus. Eerst nam hij het Onder 23-team van de Italiaanse grootmacht onder zijn hoede, om in 2020 door te stoten naar het eerste elftal. De voormalig middenvelder bleef slechts één seizoen aan als trainer bij La Vecchia Signora. Dat seizoen eindigde hij als vierde in de Serie A, wat voor de clubleiding voldoende was om hem in de zomer van 2021 te vervangen voor Massimiliano Allegri. Nu vervolgt hij zijn trainerscarrière dus in Turkije.

??Andrea Pirlo Karagümrük’te pic.twitter.com/p0etFDnxap — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) June 12, 2022

Zijn nieuwe werkgever wordt binnen Turkije gezien als een ambitieuze club. Karagümrük heeft de afgelopen jaren veel geld kunnen investeren in nieuwe spelers en hoopt op deze manier aansluiting te vinden bij de Turkse top. Onder andere Lucas Biglia, Fabio Borini en Ahmed Musa staan onder contract bij de club. In het afgelopen seizoen eindigde het team op de achtste plek in de Süper Lig. Met het aanstellen van Pirlo hoopt de leiding die eindpositie volgend seizoen te verbeteren.

In april werd Pirlo nog hevig in verband gebracht met een trainersklus in Portugal. De Portugese sportkrant A Bola schreef toen dat hij topkandidaat was als nieuwe trainer bij SC Braga. Voor de ex-middenvelder kwam dit trainersavontuur echter te vroeg. Nu lijkt hij wel klaar te zijn voor een nieuwe uitdaging en net als de club is nieuwe hoofdtrainer blij dat hij deze nieuwe klus kan starten vanaf de voorbereiding. Ergens midden in het seizoen instappen zag de oefenmeester namelijk niet zitten.