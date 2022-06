Van Hanegem opent Nouriplein: ‘Ondanks dat ik van die andere club ben’

Zondag, 12 juni 2022 om 15:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:56

Willem van Hanegem heeft zondagmiddag officieel het A. Nouriplein geopend in Amsterdam. De voormalig speler en trainer van onder meer Feyenoord verrichtte de opening in de wijk Geuzenveld in het bijzijn van de vader van Abdelhak Nouri en straatvoetballer en televisiemaker Soufiane Touzani. Het Amsterdamse plein droeg sinds 2005 de naam van Nigel de Jong, die de naam in 2018 officieus overdroeg aan de door hersenbeschadiging getroffen Nouri.

De vader van Nouri hield een toespraak bij de officiële opening van het pleintje, evenals zijn zonen Abderrahim en Mohamed. Van Hanegem sprak ook enkele woorden: "Ondanks dat ik van die andere club (Feyenoord, red.) ben, houd ik echt van Abdelhak. Omdat hij heel goed voetbalde, maar vooral omdat hij zo’n warme persoonlijkheid is", wordt hij geciteerd door onder meer ESPN. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema repte over 'een prachtige dag': "Het leeft zo erg in de stad. Normaal duurt het vrij lang om iets te hernoemen, maar nu is het best snel gegaan mede door het initiatief van Nigel de Jong."

Het A. Nouriplein is zojuist officieel geopend. — ESPN NL (@ESPNnl) June 12, 2022

Volgens de vader van Nouri weet zijn zoon dat het bekende pleintje in Amsterdam voortaan zijn naam draagt: "Abdelhak weet dat zijn oude voetbalveldje is opgeknapt en wordt geopend. Ik heb het hem verteld", liet Mohammed Nouri weten in een interview met Het Parool. Het pleintje in Geuzenveld wordt overigens al enige tijd verzorgd door de familie van Nouri. Tegenover PowNed gaat Nouri senior zondag dieper in op de situatie van zijn zoon. "We hebben altijd contact met hem, via zijn ogen. Je voelt dat hij van binnen vecht en wil praten. Dat lukt nog niet, maar dat komt nog wel. Het is een vechter. Dat was hij als voetballer al en nu ook."

Willen van Hanegem opent samen met de vader van Nouri het Nouriplein in Geuzenveld pic.twitter.com/kEmfgvVmCj — uooq ??id (@derots) June 12, 2022