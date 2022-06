‘Feyenoord maakt prioriteit van huurdeal plus koopoptie met Chelsea’

Zondag, 12 juni 2022 om 15:19 • Rian Rosendaal

Feyenoord heeft concrete interesse in Ian Maatsen, zo weet het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl zondag te melden. De twintigjarige linksback van Chelsea moet via een huurconstructie naar Rotterdam komen, terwijl Feyenoord tevens inzet op een koopoptie. De afgelopens seizoen aan Coventry City verhuurde Maatsen ligt bij Chelsea vast tot medio 2024. Hij wordt gezien als opvolger van Tyrell Malacia, die De Kuip mogelijk verlaat deze zomer. Het is nog overigens niet bekend of er al een aanbieding is neergelegd in West-Londen.

Feyenoord Transfermarkt wist vorige maand al te melden dat Maatsen op de radar was verschenen van Feyenoord, terwijl BILD de jonge vleugelverdediger in verband bracht met Borussia Dortmund. Trainer Arne Slot zou nu willen doorpakken met Maatsen, daar Malacia op weg lijkt naar Olympique Lyon. De linksback werd onlangs al gespot bij het stadion van de Franse club, al is een eerste bod van tien miljoen euro afgewezen door Feyenoord, dat het dubbele voor hem zou willen hebben. Ramon Hendriks is daarnaast op huurbasis vertrokken naar FC Utrecht, waardoor Slot sowieso een linksbenige verdediger aan zijn selectie wil toevoegen.

?????????????? ?????? • #Feyenoord is concreet aan het worden voor Ian Maatsen (20). De linksback moet gehuurd gaan worden van Chelsea - inclusief koopoptie. ? https://t.co/8BDgKcMkev pic.twitter.com/r2QDPkK53G — 1908.nl (@1908nl) June 12, 2022

Maatsen zette zichzelf in 2019 op de kaart toe hij Europees kampioen werd met Nederland Onder 17. Hij was een van de doelpuntenmakers in de finale tegen Italië (4-2). Op zevenjarige leeftijd werd hij opgepikt door Feyenoord, maar na een jaar moest hij alweer vertrekken bij de Rotterdammers, onder meer omdat hij te klein was. Maatsen vertrok vervolgens naar Sparta om in 2018 via de jeugdopleiding van PSV de stap naar Chelsea te maken.

In 2019 maakte de jeugdinternational onder toenmalig manager Frank Lampard zijn debuut voor de Londenaren in de League Cup tegen Grimsby Town (7-1 winst). Het was tot nog toe zijn enige optreden in de hoofdmacht van Chelsea, dat hem vorig seizoen uitleende aan Charlton Athletic. Dit seizoen wordt de twintigjarige linksback verhuurd aan Coventry City. In de Championship kwam Maatsen al tot veertig officiële duels, waarin hij goed was voor drie goals en één assist.

Feyenoord krijgt concurrentie van Dortmund in strijd om nieuwe linksback