Transferrecord Virgil van Dijk maandag verbroken door deal van 100 miljoen

Zondag, 12 juni 2022 om 14:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:16

Darwin Núñez mag zich bijna speler van Liverpool noemen. Transferexpert Fabrizio Romano meldt zondag dat de van Benfica afkomstige aanvaller maandag naar alle waarschijnlijkheid een contract voor zes seizoenen gaat tekenen op Anfield. Alleen de medische keuring kan nog voor problemen zorgen. De Portugese topclub ontvangt tachtig miljoen euro voor de transfer van Núñez, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot een totaalbedrag van honderd miljoen euro. De spits uit Uruguay is daarmee de duurste aanwinst uit de geschiedenis van Liverpool. Het oude record stond enkele jaren op naam van Virgil van Dijk (84,5 miljoen euro), die in 2018 werd overgenomen van Southampton.

Romano plaatst zondag een foto op Twitter waarop de miljoenenaankoop al poseert in het shirt van Liverpool. De gewilde Núñez speelde zich in de afgelopen maanden in de kijker van diverse clubs. Naast Liverpool hengelden namelijk ook Manchester United, Newcastle United, Barcelona en Atlético Madrid naar zijn diensten. Núñez bereikte afgelopen week een akkoord met Liverpool, waarna Benfica groen licht gaf voor de uitgaande transfer van de 22-jarige spits uit Uruguay, die Liverpool afgelopen seizoen tweemaal tegenkwam in de kwartfinale van de Champions League. Núñez scoorde in beide wedstrijden, al was dat niet voldoende om de uitschakeling van Benfica te voorkomen.

Here we go confirmed for Darwin Núñez > Liverpool deal ???? #LFC ?? Deal done yesterday, meeting in Portugal. ?? Darwin now in Spain. ?? Medicals tomorrow in England. ?? Contract until 2028, six year deal. ?? Liverpool will pay €80m fee plus €20m add ons. Never been in doubt. pic.twitter.com/mfdk39IY7A — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2022

Núñez, met zijn doelpunt in Amsterdam verantwoordelijk voor de uitschakeling van Ajax in de achtste finale van de Champions League, maakte afgelopen seizoen indruk met zijn snelheid en dynamiek. Met name manager Jürgen Klopp was erg enthousiast over de rechtspoot, die de plek in de selectie over moet nemen van Sadio Mané. Laatstgenoemde probeert een transfer naar Bayern München te forceren, al wees Liverpool vorige week nog een bod van 27,5 miljoen euro op Mané af. Núñez speelt in tegenstelling tot Mané centraal in de aanval en is dan ook niet zijn directe vervanger: die werd met Luis Díaz in januari al aangetrokken.

Benfica kocht Núñez in 2020 van Alméria voor 24 miljoen euro. In die deal werd een doorverkooppercentage bedongen van twintig procent, waardoor de Spanjaarden bij een eventuele deal ook nog een bedrag mogen ontvangen. In die twee seizoenen in Portugal speelde de lange centrumspits 84 wedstrijden voor de club uit Lissabon. Afgelopen seizoen speelde hij 41 duels voor de club in alle competities, daarin maakte hij 34 doelpunten. Van die goals maakte hij er zes in de Champions League.

