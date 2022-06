Van Gaal krijgt bijval van de KNVB na felle uitspraken over De Kuip

Zondag, 12 juni 2022 om 13:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:56

Marianne van Leeuwen kan zich vinden in de woorden van Louis van Gaal over De Kuip. De bondscoach van het Nederlands elftal stelde zaterdagavond na de Nations League-wedstrijd tegen Polen (2-2) dat het stadion van Feyenoord 'oude troep' is en er maar één stadion is in Nederland met de faciliteiten die voldoen aan Oranje: de Johan Cruijff ArenA. KNVB-directeur Van Leeuwen kan niet ontkennen dat het stadion aan een opknapbeurt toe is.

Van Gaal liet zich na het gelijkspel tegen Polen negatief uit over De Kuip. "Het is hier oude troep. Jij gaat thuis toch ook niet in de oude troep zitten? Er is maar één stadion dat voldoet aan alle faciliteiten die het Nederlands elftal nodig heeft: de Johan Cruijff ArenA. Daar miszeg ik niks mee, want dat is gewoon zo." De kritiek van Van Gaal gaat met nadruk níét over de grasmat. "Met het veld is niets mis hier, want hier ligt het beste veld van Nederland. Maar de technische staf moet hier in de gym zitten. Op een tafel staat dan een pot koffie. En in de rust is het zo krap dat ik met mijn rug naar tien of twaalf spelers sta. Dat kan natuurlijk niet", aldus Van Gaal.

"Wat Louis zei, is niet nieuw", zegt Van Leeuwen in een reactie aan het Algemeen Dagblad. "Dat probleem is bekend: iedereen zal het erover eens zijn dat de Kuip is verouderd. Maar als bond hebben we ook een alternatief nodig voor de Arena: we kunnen nu eenmaal niet alle interlands in Amsterdam spelen. Qua veld, capaciteit en sfeer is de Kuip wél helemaal in orde. Het meeste andere kan een stuk beter - een vakman als Louis kan dat als geen ander beoordelen."

De Kuip is samen met de Johan Cruijff ArenA en het Philips Stadion aangewezen als speellocatie voor interlands van het Nederlands elftal. Ondanks het achterstallige onderhoud presteert Oranje doorgaans wel goed in Rotterdam. Tussen 2013 en 2015 werden er helemaal geen interlands gespeeld in De Kuip, de laatste jaren wel weer. Dinsdag speelt het Nederlands elftal opnieuw in Rotterdam, als Wales de laatste tegenstander is in de huidige interlandperiode. Indien Nederland volgend jaar de Final Four van de Nations League organiseert behoort De Kuip vermoedelijk ook tot de speelstadions.