Opnieuw openlijke vertrekwens bij Bayern: spoeling wordt dun

Het lijkt erop dat Bayern München druk op zoek moet naar aanvallende versterking voor het nieuwe seizoen. Na het aanstaande vertrek van Robert Lewandowski heeft ook Eric Maxim Choupo-Moting aangegeven graag te willen vertrekken bij de Duitse recordkampioen. De spits, die bij Bayern beschikt over een contract tot volgend jaar zomer, heeft een lucratief aanbod uit Qatar in beraad, weet BILD.

De Duitse boulevardkrant schrijft dat Choupo-Moting zijn management op de hoogte heeft gebracht van zijn wens om te vertrekken bij Bayern. De Kameroener beschikt over een doorlopend contract, maar komt niet voor in de plannen van trainer Julian Nagelsmann. De aanvaller zou een lucratief aanbod hebben ontvangen uit de woestijn, waar een niet nader genoemde club hem graag ziet komen. Volgens BILD kan Choupo-Moting moeilijk behouden blijven bij een 'bevredigende' bod uit Qatar.

Choupo-Moting kwam in 2020 over van Paris Saint-Germain, maar werd in München nooit een vaste waarde. De international van Kameroen duldt Lewandowski voor zich en kwam afgelopen seizoen tot 25 wedstrijden, waarin hij 9 keer wist te scoren en 5 assists gaf. In totaal kwam hij 18 keer tot scoren namens der Rekordmeister in 57 officiële wedstrijden. De Duitse landskampioen hoeft niet mee te werken aan een transfer, daar Choupo-Moting nog een jaar vastligt. Steun van de clubleiding is dan ook vereist om een transfer te bewerkstelligen.

Het is niet bekend om welke van de twaalf clubs uit de Qatar Stars League het gaat. In de Qatarese competitie zou Choupo-Moting een aantal andere voormalig Bayern-spelers tegen kunnen komen. James Rodríguez staat tot medio 2024 onder contract bij Al-Rayyan SC, terwijl Javi Martínez sinds afgelopen zomer actief is bij Qatar SC. Het contract van de Spanjaard loopt deze zomer ten einde. Sportief gezien doet de competitie van het gastland van het WK niet mee, maar met lucratieve aanbiedingen worden spelers van over de hele wereld aangetrokken. Ook Toby Alderweireld was afgelopen seizoen actief in Qatar.

Volgens BILD zou Bayern bereid zijn om mee te werken aan een vroegtijdig vertrek bij een passend aanbod, ongeacht het feit dat daardoor een gebrek aan aanvallende impulsen zouden overblijven binnen de selectie. Eerder maakte Lewandowski namelijk al bekend te willen vertrekken uit Zuid-Duitsland. De Pool schermt met interesse van de Europese elite, waarbij Barcelona de beste papieren lijkt te hebben. Als mogelijke versterkingen zijn Sadio Mané (Liverpool), Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart) en Joshua Zirkzee (terugkeer na verhuur bij RSC Anderlecht) in beeld.