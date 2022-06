Kieftenbeld na zeven jaar terug in Nederland voor avontuur in de Eredivisie

Maikel Kieftenbeld keert terug in de Eredivisie. De middenvelder heeft een tweejarig contract getekend bij FC Emmen, dat een optie voor een derde jaar heeft. Kieftenbeld is de eerste zomeraanwinst van Emmen en komt transfervrij over van Millwall, waar zijn contract ten einde liep. De defensief ingestelde middenvelder droeg in Nederland eerder de shirts van FC Groningen en Go Ahead Eagles.

Kieftenbeld is geen onbekende op de Nederlandse velden. De uit Lemelerveld afkomstige middenvelder doorliep de jeugdopleidingen van FC Twente/Heracles en Go Ahead Eagles, waarna hij bij de club uit Deventer zijn debuut maakte in het betaalde voetbal in 2008. Twee jaar later werd hij opgepikt door FC Groningen, waar hij vijf seizoenen onder contract stond. In totaal speelde hij 235 officiële wedstrijden in het betaalde voetbal in Nederland. Ook droeg hij tussen in 2010 en 2011 vijf keer het shirt van Jong Oranje.

In 2015 trok Kieftenbeld naar het buitenland voor een avontuur in de Championship bij Birmingham City. Daar werd hij vorig jaar weggeplukt door competitiegenoot Millwall. “Na zeven geweldige jaren in Engeland is voor mij de tijd gekomen om terug te keren naar Nederland", vertelt Kieftenbeld op de website van de Drentse club. "FC Emmen is een mooie club met ambitie en ik hoop hier met mijn ervaring belangrijk te kunnen zijn voor de ploeg. Ik kijk ernaar uit om in een kolkend stadion De Oude Meerdijk met FC Emmen de Eredivisie in te gaan."

Ronald Lubbers erkent dat Emmen al eerder hengelde naar de diensten van Kieftenbeld. “We hebben in de winter van 2020/21 ook al een poging gedaan om Maikel te contracteren. Helaas voor ons maakte hij toen uiteindelijk een mooie transfer van Birmingham City naar Millwall", aldus de voorzitter van Emmen. "We hebben sindsdien altijd contact gehouden en zijn dan ook blij dat het nu wel gelukt is. Met zijn ervaring, kwaliteit en rol in de kleedkamer, gaat Maikel ook echt iets toevoegen.”