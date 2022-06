Houding Ajax frustreert Tottenham: clubs mijlenver verwijderd van deal

Zondag, 12 juni 2022

Een akkoord tussen Tottenham Hotspur en Ajax omtrent Steven Bergwijn lijkt er voorlopig niet te komen. Sky Sports meldt dat de club uit Noord-Londen niet te spreken is over de biedingen die de Amsterdammers doen. Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf schreef eerder deze week al dat Ajax loopt te treuzelen rond de transfer van Bergwijn. Met de interesse van verschillende topclubs uit de Premier League lijkt het er steeds meer op dat Ajax achter het net vist. De cruciale rol die Bergwijn vervult bij het Nederlands elftal kan Ajax weleens parten gaan spelen, zo klinkt het.

Volgens Fabrizio Romano ligt de vraagprijs van Tottenham voor Bergwijn rond de dertig miljoen euro. Die berichten worden door De Telegraaf echter ontkracht. Verweij is ervan overtuigd dat Ajax de aanvaller voor 25 miljoen euro kan ophalen. 'Vooral financieel directeur Susan Lenderink en de raad van commissarissen' zouden hebben dwarsgelegen, waardoor Ajax een op het eerste moment eenvoudig te sluiten deal met Tottenham Hotspur liet lopen. De Amsterdammers deden Bergwijn al wel een salarisindicatie en de verwachting is dat een persoonlijk akkoord over een vijfjarig contract snel zal worden bereikt.

Steven Bergwijn keen for first team football ahead of November World Cup but #THFC frustrated by Ajax’s bids. Broad agreement at Spurs this is a very good player who will go on & be a success. Valuation still miles apart. #ajax #thfc — Michael Bridge (@MichaelBridge_) June 11, 2022

Om tot een deal te komen is het echter van belang dat ook Ajax en Tottenham elkaar weten te vinden. Daar lijkt het momenteel allerminst op. "Steven Bergwijn wil spelen met het oog op het WK, maar Tottenham frustreert zich door de biedingen van Ajax", schrijft Sky Sports-journalist Michael Bridge op Twitter. "Bij Tottenham zijn ze het eens dat Bergwijn een zeer goede speler is die veel succes zal boeken. Een akkoord ligt dan ook mijlenver uit elkaar." Tottenham wees begin januari een bod van achttien miljoen euro van Ajax af. Toenmalig directeur voetbalzaken Marc Overmars was bereid om met min of meer gegarandeerde bonussen tot 22 miljoen euro te gaan. Het bleek niet genoeg voor Tottenham, dat toen nog minimaal 25 miljoen euro verlangde voor de buitenspeler.

Bergwijn schittert deze interlandcyclus andermaal in het shirt van Oranje en wekte daarmee nieuwe interesse. De 24-jarige vleugelspits was in de Nations League (1-4 winst) een plaag voor de Belgische defensie en maakte met een afstandsschot een fantastisch openingsdoelpunt. Ook tegen Polen (2-2) liet hij bij vlagen zien over buitengewone kwaliteiten te beschikken. "Ik heb weer genoeg momenten gezien waarbij de klasse er vanaf druipt", was Pierre van Hooijdonk lovend bij de NOS. "Dat voetenwerk, dat kunnen de mensen thuis niet volgen. Wat hij doet met een man in zijn rug, ontzettend knap. De moeilijkste ballen in de moeilijkste situaties weet hij vast te houden en te verwerken. Dat lijkt heel erg makkelijk, maar dat is zo moeilijk. In en rondom de zestien vind ik hem ongelooflijk sterk, met zijn rug naar de goal toe."