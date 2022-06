Van Gaal steekt de loftrompet: ‘Dat heb ik zelden of nooit meegemaakt’

Zondag, 12 juni 2022 om 10:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:06

Mark Flekken heeft ook in zijn vierde interland voor het Nederlands elftal zijn doel niet schoon weten te houden. De doelman van SC Freiburg moest zaterdagavond tegen Polen (2-2) twee keer vissen. Met name bij de openingstreffer zag de doelman er niet heel goed uit, erkende hij ook zelf na afloop. De kans is groot dat de goalie dinsdag tegen Wales zijn plek weer af moet staan aan Jasper Cillessen. Laatstgenoemde was tot ongenoegen van bondscoach Louis van Gaal niet fit genoeg om aan te treden tegen Polen.

Bekijk hier de persconferentie van Louis van Gaal na Nederland - Polen (2-2)

Flekken keepte tegen Wales (1-2 winst) en leek zijn plek tegen Polen weer af te moeten staan aan Cillessen, daar Van Gaal teruggreep op zijn vermoedelijke basiself en Cillessen een streepje voor lijkt te hebben. Dat bleek echter niet het geval. "Cillessen heeft op de training weer een kleine blessure opgelopen, daar heeft hij een kneuzing door gekregen", lichtte Van Gaal voorafgaand aan het duel zijn opstelling toe bij de NOS. "Het is geen erge blessure, waarschijnlijk zal hij dinsdag gaan keepen. Ik vind het niet prettig, hij is heel veel geblesseerd. Je moet op spelers kunnen rekenen, daar hoort ook bij dat ze fit zijn."

Door de blessure van Cillessen kreeg Flekken opnieuw de kans onder de lat. "Je moet presteren, je moet leveren. Je moet dat laten zien wat de bondscoach graag wil zien", vertelt hij na het teleurstellende gelijkspel tegen Polen. "Dit zijn niet de ideale wedstrijden om veel te kunnen laten zien. Buiten de momentjes dat ik het had moeten doen en dat was bij de 0-1, die had ik gewoon moeten pakken. Meevoetballen hoort bij mijn style. Ik probeer altijd mee te voetballen. Als je met drie achterin staat, staan de wingbacks altijd vrij als je tegen een tegenstander speelt met vier verdedigers. Dan kun je zo'n bal snel wisselen."

'Dat telt niet'

Flekken zag er bij de 0-1 dus niet goed uit, maar had ook iets meer ondersteuning kunnen krijgen van Daley Blind, die verzuimde in te grijpen. "Dit zijn frustrerende avonden voor een keeper. Ik verricht in de tweede helft nog wel aan aardige redding. Maar die jongen bleek al buitenspel te staan", aldus Flekken. "Dus dat telt niet. Verder kreeg ik weinig te doen maar word ik wel twee keer gepasseerd ,We moeten het de komende twee dagen afwachten of ik tegen Wales opnieuw op doel sta. Die keuze zullen de bondscoach en zijn staf moeten maken. Misschien is die al gemaakt, we zullen het rustig afwachten."

Van Gaal is lovend over de instelling van Flekken. "Fantastisch dat Flekken zo zelfkritisch is", aldus de bondscoach. "Dat heb ik zelden of nooit meegemaakt. Ik vind het prachtig dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt." Indien Cillessen op tijd hersteld is, is de kans groot dat hij tegen Wales zijn plekje heroverd onder de lat. Kjell Scherpen werd vorige week eveneens bij de selectie gehaald als vervanger van de geblesseerd uitgevallen Tim Krul, maar de doelman van KV Oostende hoeft niet te rekenen op speeltijd. Zijn plek bij Jong Oranje is ingenomen door Jay Gorter, die zaterdag tegen Jong Wales (0-1 winst) zijn debuut maakte.