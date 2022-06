Van Hooijdonk weet niet wat hij ziet: ‘Dat kan men thuis niet volgen, zó knap’

Zondag, 12 juni 2022 om 09:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:26

Pierre van Hooijdonk heeft zaterdagavond genoten van het spel van Steven Bergwijn in de Nations League-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Polen (2-2). Oranje kwam, mede door een gemiste strafschop van Memphis Depay in de slotminuut, niet verder dan een teleurstellend gelijkspel. De aanvaller van Tottenham Hotspur zorgde er echter voor dat Van Hooijdonk alsnog aan zijn trekken kwam. Bergwijn startte in de basis en werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald voor Wout Weghorst.

Bondscoach Louis van Gaal heeft keuzes ten over in de voorhoede, maar heeft al vaker aangegeven geen echte buitenspelers te hebben. Bergwijn lijkt in ieder geval zeker van zijn plek. "Ik heb weer genoeg momenten gezien waarbij de klasse er vanaf druipt", begint Van Hooijdonk lovend. "Het was zeker niet zijn allerbeste wedstrijd, maar de moeilijkste ballen in de moeilijkste situaties weet hij vast te houden en te verwerken. Dat lijkt heel erg makkelijk, maar dat is zo moeilijk. Hij kreeg op een gegeven moment een kogel ingespeeld van Denzel Dumfries, daar haalde hij geweldig de snelheid uit. In en rondom de zestien vind ik hem ongelooflijk sterk, met zijn rug naar de goal toe."

Zowel vorige week vrijdag tegen België als tegen Polen, de wedstrijden waarin Louis van Gaal aantrad met zijn ogenschijnlijke basiself, verscheen Bergwijn aan de aftrap. De buitenspeler vormt een aanvalsduo met zijn maatje Depay en houdt onder meer Cody Gakpo, Arnaut Danjuma en Noa Lang op de bank. "Je krijgt hem niet van de bal af, die jongen is zo ijzersterk", gaat Van Hooijdonk verder. "Hij is constant in beweging, heeft constante dreiging. Als hij aan de bal was ging ik er voor zitten. Dat voetenwerk, dat kunnen de mensen thuis niet volgen. Wat hij doet met een man in zijn rug, ontzettend knap."

Ook Van Gaal is lyrisch over Bergwijn. "Het is een godsgeschenk dat Bergwijn, toen ik hem alsnog heb opgeroepen omdat Donyell Malen geblesseerd raakte, het zo goed deed. Maar na zeventig minuten wordt het echt minder, hij heeft nog niet die wedstrijdhardheid. Ik hoop maar dat hij van club gaat veranderen, want bij Tottenham zal hij niet zoveel kansen krijgen." De bondscoach maakte meteen van de gelegenheid gebruik om Danjuma een waarschuwing uit te delen. "Het wordt wel nijpend. Het is niet zo dat hij op nummer één staat. Iedereen moet het weer verdienen. Als je geblesseerd raakt, ga je weer onderop. Het is niet zo dat je geselecteerd blijft worden omdat je één keer gescoord hebt."